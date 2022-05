CDC Amerika Selidiki Wabah Hepatitis Parah pada 109 Anak, 5 Meninggal

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat sedang menyelidiki 109 kasus hepatitis parah pada anak-anak, lima di antaranya telah meninggal.

Penyebab wabah, yang telah menyebar ke 25 negara bagian dan teritori AS, belum dipastikan, kata para pejabat pada konferensi pers hari Jumat, 6 Mei 2022.

“Berdasarkan penyelidikan awal, beberapa penyebab umum hepatitis virus telah dipertimbangkan dan diuji tetapi tidak ditemukan dalam kasus-kasus ini,” kata Dr. Jay Butler, wakil direktur CDC untuk penyakit menular, sebagaimana dikutip USA Today.

Sekitar 90 persen dari anak-anak harus dirawat di rumah sakit, dan 14 persen membutuhkan transplantasi hati sebagai akibat dari gagal hati parah yang berhubungan dengan infeksi itu. Usia rata-rata anak-anak adalah 2 tahun, menurut CDC.

"Kami tahu pembaruan ini mungkin mengkhawatirkan," kata Butler, tetapi menambahkan bahwa kasus hepatitis parah pada anak-anak "jarang."

Hepatitis adalah peradangan hati yang sering disebabkan oleh virus. Jenis hepatitis virus yang paling umum di AS adalah hepatitis A, hepatitis B dan hepatitis C, yang merupakan penyebab utama kanker hati dan transplantasi hati di AS, menurut CDC.

Kasus-kasus yang sedang diselidiki tidak terkait dengan Virus Hepatitis A, B, C, D atau E, tetapi dapat dikaitkan dengan adenovirus, yang dapat menyebabkan flu biasa. Lebih dari separuh anak-anak yang dipantau juga terinfeksi adenovirus, para ahli terkemuka akan menyelidiki apakah ada hubungannya.

Setidaknya satu anak telah meninggal di Wisconsin, di mana ada beberapa kasus lainnya. Pejabat CDC tidak akan mengatakan di mana kematian lainnya terjadi.

CDC mengeluarkan peringatan nasional bulan lalu kepada dokter, pejabat kesehatan dan dokter lain tentang beberapa kasus hepatitis pada anak-anak yang tidak memiliki penyebab yang jelas.

Peringatan itu muncul setelah beberapa anak dengan infeksi hepatitis dan adenovirus diidentifikasi di berbagai bagian Alabama. Pada bulan November, dokter di rumah sakit anak-anak di negara bagian memberi tahu pejabat kesehatan federal tentang lima anak dengan "cedera hati yang signifikan, termasuk tiga dengan gagal hati akut, yang juga dites positif adenovirus," menurut peringatan tersebut. Empat kasus tambahan diidentifikasi, dan dua dari pasien membutuhkan transplantasi hati.

Meskipun ada kekhawatiran mengenai kasus hepatitis baru pada anak-anak, "belum ada peningkatan yang signifikan pada hepatitis pediatrik," kata Butler, Jumat. Selain itu, banyak kasus kasus hepatitis pediatrik seringkali tidak teridentifikasi penyebabnya, menurut Dr. Umesh Parashar di CDC.

Parashar mengatakan sementara kasus hepatitis baru-baru ini mengkhawatirkan, mereka dapat mewakili infeksi 'kejar-kejaran', karena banyak anak kemungkinan mengalami penurunan paparan virus selama musim dingin 2020-2021 karena langkah-langkah jaga jarak COVID-19. Sekarang, katanya, lebih banyak anak yang rentan terhadap virus yang sistem kekebalannya belum pernah mereka temui sebelumnya.

Beberapa negara lain juga telah melaporkan kasus hepatitis pediatrik dalam beberapa bulan terakhir, termasuk lebih dari 100 kasus di Inggris, menurut CDC.

USA TODAY

