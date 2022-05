WHO Kirim 20 Ambulans ke Ukraina

Logo Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terpampang di pintu masuk kantor pusatnya di Jenewa, 25 Januari 2015. [REUTERS / Pierre Albouy / File Foto]

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk mendukung kebutuhan kesehatan darurat di Ukraina, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan 20 ambulans segala medan yang dapat berfungsi bahkan di daerah yang paling rusak dan tidak dapat diakses kepada Kementerian Kesehatan Ukraina.

"Kami tidak hanya membawa persediaan tetapi juga dukungan berdasarkan kebutuhan Anda. Hari ini kami menyerahkan kepada Anda 20 ambulans, bersama dengan generator dan lemari es darah ke rumah sakit di mana pun mereka membutuhkan," kata Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, Minggu, 8 Mei 2022.

"Tapi hal terpenting yang ingin kami wujudkan adalah perdamaian,” katanya sambil meyerahkan kunci kepada Wakil Menteri Kesehatan Iryna Mykychak di Lviv, Ukraina.

"Hari ini, saat kami mengkonsolidasikan upaya kami dengan WHO, kami perlu memperkuat sistem perawatan kesehatan nasional kami. Dan ini adalah cara yang sangat efektif untuk mendukung dokter kami, yang secara heroik memberikan perawatan medis di Ukraina di masa-masa sulit. Hari ini kami menerima off-road modern. Ambulans ini dapat berkendara ke tempat-tempat paling penting yang tersedia, bahkan di tempat yang paling rusak,” kata Wakil Menteri Mykychak sambil melihat tambahan baru armada tim bantuan darurat.“

"Kami bekerja sama dengan tim WHO di Ukraina. untuk waktu yang lama, jauh sebelum perang dalam reformasi perawatan kesehatan di Ukraina. Saya yakin bahwa bersama-sama kita akan memberikan dukungan yang diperlukan rakyat Ukraina dan memenuhi kebutuhan kesehatan. Kita membutuhkan perdamaian.”

Dr Tedros telah berada di Ukraina selama tiga hari untuk pertemuan dengan para pemimpin senior pemerintah dan untuk menilai kebutuhan kesehatan saat ini di Ukraina.

Selama di Ukraina, ia mengunjungi fasilitas kesehatan yang rusak selama perang dan berbicara dengan petugas kesehatan yang bekerja tanpa lelah, memberikan perawatan dengan senter dan akhirnya mengevakuasi semua pasien ketika menjadi terlalu berbahaya untuk dilanjutkan.

Selama dua bulan perang, infrastruktur medis di Ukraina telah rusak parah karena serangan terus-menerus terhadap perawatan kesehatan, dan akses ke perawatan kesehatan di banyak daerah sangat terpengaruh.

"WHO berkomitmen untuk mendukung orang-orang di Ukraina dalam mengakses layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan. Sumbangan 20 ambulans akan membawa perawatan yang menyelamatkan jiwa karena layanan kesehatan Ukraina telah diperluas secara signifikan dan akses ke perawatan kesehatan tetap menjadi tantangan bagi banyak orang," kata Dr Jarno Habicht, Perwakilan WHO dan Kepala Kantor Perwakilan WHO di Ukraina.

“Salah satu petugas kesehatan yang kami ajak bicara ingat bagaimana selama hari-hari penembakan terus-menerus di kota mereka, ambulans terus beroperasi bahkan selama jam malam untuk memastikan orang menerima perawatan yang mereka butuhkan. Kami terinspirasi oleh keberanian para petugas kesehatan Ukraina dan berharap donasi ini akan berkontribusi pada pekerjaan mereka.”

WHO sejauh ini telah mengirimkan 393 metrik ton pasokan dan peralatan darurat dan medis ke Ukraina. Dari jumlah itu, 167 metrik ton telah mencapai tujuan yang diinginkan, sebagian besar di timur, selatan dan utara negara yang paling membutuhkan.

