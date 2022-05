SIMAK UI Dibuka Besok, Cek Cara Mendaftar, Jadwal, dan Biaya Pendaftarannya

TEMPO.CO, Jakarta - Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) adalah ujian mandiri untuk masuk ke Universitas Indonesia. Program pendidikan yang dibuka pada SIMAK UI mulai dari Vokasi (D3 dan D4), Sarjana Reguler, Sarjana Kelas Paralel, Sarjana Ekstensi/Paralel untuk lulusan D3, Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor.

Jalur mandiri Seleksi Masuk Universitas Indonesia menjadi jalur masuk UI lain selain melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Masuk Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK SBMPTN). Bagi kalian yang ingin mencoba SIMAK UI, ketahui dulu informasi terkait pelaksanaan SIMAK UI.

Cara Daftar SIMAK UI

1. Membuat account di situs penerimaan UI.

2. Mengunggah foto berwarna ukuran 4x6 cm

3. Membuat pendaftaran. Dengan cara login menggunakan username dan password yang telah dibuat sebelumnya, kemudian pilih menu Buat Pendaftaran untuk membuat pendaftaran baru.

4. Melakukan verifikasi pendaftaran.

5. Meng-upload berkas persyaratan pendaftaran (khusus untuk pendaftar Program Pascasarjana S2, S3, Profesi, Spesialis, S1 Ekstensi dan yang memilih S1 Kelas Internasional).

6. Membayar biaya pendaftaran.

7. Men-download kartu ujian masuk.

8. Mengikuti ujian seleksi masuk pada waktu yang telah ditentukan.

9. Setelah mengikuti ujian SIMAK UI, kamu dapat melihat hasil seleksi pada tanggal pengumuman.

Jadwal SIMAK UI 2022

1. S1 Reguler

Pendaftaran: 24 Mei - 27 Juni 2022

Ujian: 2 - 4 Juli 2022 (metode daring)

Pengumuman: 14 Juli 2022

2. S1 Paralel

Pendaftaran: 24 Mei - 27 Juni 2022

Ujian: 2 - 4 Juli 2022 (metode daring)

Pengumuman: 14 Juli 2022

3. Vokasi (D3 dan D4)

Pendaftaran: 24 Mei - 27 Juni 2022

Ujian: 2 - 4 Juli 2022 (metode daring)

Pengumuman: 14 Juli 2022

4. S1 Kelas Internasional

Pendaftaran: 24 Mei - 27 Juni 2022

Ujian: 30 Juni 2022 (metode daring)

Pengumuman: 14 Juli 2022

5. S1 Ekstensi/Paralel Lulusan D3

Pendaftaran: 12 Mei - 13 Juni 2022

Ujian: 19 Juni 2022 (metode daring)

Pengumuman: 15 Juli 2022

Biaya Pendaftaran SIMAK UI

- S3 dan Spesialis sebesar Rp1.500.000. Hanya dapat memilih 1 program studi.

- S2 dan Profesi sebesar Rp1.200.000. Hanya dapat memilih 1 program studi.

- S1 Ekstensi sebesar Rp750.000. Hanya dapat memilih 1 program studi.

- S1 Reguler/S1 Paralel/Vokasi sebesar Rp500.000 untuk 2 pilihan pertama kelompk ujian IPA saja atau IPS saja. Jika hanya memilih 1 prodi tetap membayar Rp500.000.

- S1 Reguler/S1 Paralel/Vokasi sebesar Rp600.000 untuk 3 pilihan pertama kelompok ujian IPA dan IPS sekaligus (IPC). Jika hanya memilih 2 prodi tetap membayar Rp500.000.

Setiap tambah prodi/jurusan selanjutnya dikenakan tambahan Rp100.000/prodi.

- S1 Kelas Internasional sebesar Rp1.500.000 untuk 1 pilihan.

Materi Ujian SIMAK UI



1. Materi Ujian SIMAK UI S1 Paralel dan Vokasi (D3)

- Kemampuan Dasar (KD): Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris

Menulis Esai

- Kemampuan IPA (KA): Matematika IPA, Fisika, Kimia, Biologi

- Kemampuan IPS (KS): Ekonomi, Sejarah, Geografi, Sosiologi

Pilih Prodi IPA maka materi ujiannya mencakup : KD dan KA

Pilih Prodi IPS maka materi ujiannya mencakup : KD dan KS

Pilih Prodi IPA dan IPS sekaligus (IPC) maka materi ujiannya mencakup : KD dan KA dan KS

2. Materi Ujian SIMAK S1 Kelas International

- Pilih Prodi IPA maka materi ujiannya mencakup: Mathematics for Natural Science, Biology, Physics, Chemistry

- Pilih Prodi IPS maka materi ujiannya mencakup: Basic Mathematics, Economy, Sociology, Geography, Indonesia and The World



3. Materi Ujian SIMAK S1 Ekstensi, Profesi, Spesialis, S2, S3

- Tes Pengukuran Kemampuan Akademik (biasa dikenal dengan TPA)

- Bahasa Inggris

Ketentuan Pemilihan Prodi

Setiap peserta SIMAK UI dapat memilih 6 program studi (prodi) secara langsung, dengan ketentuan sebagai berikut:

- S1 Reguler bisa memilih 3 prodi

- S1 Paralel bisa memilih 3 prodi

- Vokasi (D3 atau D4) bisa memilih 3 prodi

- Bagi kamu yang ingin memilih program studi Saintek, bisa mengikuti tes IPA. Sementara untuk kamu yang ingin mengambil program studi Soshum, bisa mengikuti tes IPS. Apabila kamu ingin memilih keduanya, maka bisa mengikuti ujian campuran.

Sistem Penilaian SIMAK UI

Untuk sistem penilaian, SIMAK UI masih menggunakan Sistem Perhitungan Nilai Nasional.

- Jawaban benar +4

- Jawaban salah -1

- Jawaban kosong atau 0 untuk jawaban yang tidak diisi.

Informasi lengkap SIMAK UI bisa dilihat di: https://simak.ui.ac.id/.

