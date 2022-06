10 Kampus Terbaik di Dunia Versi QS World University Rangking

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pemeringkatan universitas dunia Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings kembali merilis daftar kampus terbaik dunia 2023. Penilaian ini mencakup hampir 1.500 institusi perguruan tinggi dari seluruh dunia.

Bukan hanya institusi ikonik yang menempati posisi teratas, namun peringkat tertinggi tahun ini juga mencakup universitas dari berbagai wilayah di Eropa, Asia, dan Amerika Utara.

Pemeringkatan dilakukan untuk membandingkan institusi pada sejumlah kriteria yang berbeda mulai dari reputasi akademik hingga jumlah siswa internasional yang terdaftar. Metodologi pemeringkatan didasarkan pada sejumlah aspek, yaitu, Academic Reputation, Employer Reputation, Faculty Student Ratio, Citations per Faculty, International Faculty Ratio, dan International Students Ratio.

Pada peringkat 6 diduduki oleh dua kampus karena mendapat skor sama yakni 97 untuk California Institute of Technology (Caltech) Pasadena, United States dan Imperial College London, United Kingdom. Berikut daftar 10 kampus terbaik di dunia versi QS WUR.

10 Kampus Terbaik Dunia

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, United States

Skor: 100

2. University of Cambridge, United Kingdom

Skor: 98.8

3. Standford University, United States

Skor: 98.5

4 University of Oxford, United Kingdom

Skor: 98.4

5. Harvard University, United States

Skor: 97.6

6. California Institute of Technology (Caltech)

Pasadena, United States

Skor: 97

6. Imperial College London, United Kingdom

Skor: 97

8. UCL London

Skor: 95

9. ETH Zurich

Skor: 93.6

10. University of Chicago, United States

Skor : 93.2

