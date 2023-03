Beasiswa Fulbright DAI Dibuka, Guru Berkesempatan Mengajar di Amerika Serikat

TEMPO.CO, Jakarta - Beasiswa Fulbright 2023 untuk guru telah dibuka melalui program Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program untuk pendidik internasional (Fulbright DAI) yang disponsori oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Biro Urusan Pendidikan dan Kebudayaan.

Fulbright DAI merupakan program pengembangan profesional nongelar dan nonkredit selama satu semester di universitas AS. Program ini akan memberikan kesempatan bagi pendidik untuk mengamati dan mengajar bersama dengan guru di sekolah AS agar secara aktif melibatkan peserta di lingkungan kelas AS.

Pendidik dinominasikan untuk berpartisipasi dalam Program Fulbright DAI berdasarkan pengalaman profesional, pelatihan akademik, ide proyek, dan potensi kepemimpinan mereka.

Fulbright DAI akan memberikan kesempatan kepada sekitar 50 pendidik untuk mengembangkan keahlian di bidang masing-masing, meningkatkan keterampilan mengajar, meningkatkan pengetahuan tentang AS, dan menyelesaikan proyek individu atau kelompok. Program ini akan dimulai pada Agustus 2024 dan berakhir pada Desember 2024.

Cakupan beasiswa

- Dukungan visa J-1

- Orientasi pra-keberangkatan

- Tiket pesawat pulang-pergi menuju AS dan di dalam AS

- Lokakarya sambutan dan akhir program

- Biaya program akademik

- Akomodasi dan makanan

- Perlindungan medis untuk kecelakaan dan penyakit

- Transportasi ke sekolah lokal (jika perlu)

- Tunjangan harian untuk biaya tak terduga selama program akademik universitas

- Tunjangan pengembangan profesional

- Tunjangan bagasi untuk mengimbangi biaya perjalanan

- Tunjangan teknologi untuk beberapa lokasi

- Kesempatan untuk mengajukan hibah kecil untuk alumni yang bereputasi baik

Persyaratan

Kandidat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Warga Negara Indonesia (WNI) dengan gelar sarjana (S1) atau setara.

- Sedang menjadi guru penuh waktu di tingkat SD/SMP/SMA atau sederajat di sekolah dengan populasi lokal (bukan ekspatriat).

- Memiliki setidaknya tiga tahun pengalaman mengajar penuh waktu atau bekerja langsung dengan siswa (sebaiknya lima tahun atau lebih).

- Mahir berbahasa Inggris lisan dan tulisan dengan skor TOEFL ITP minimal 500, atau skor TOEFL iBT 61, atau skor IELTS 6.0, atau skor Duolingo 95.

- Menunjukkan komitmen untuk terus mengajar setelah menyelesaikan program.

- Spesialis media perpustakaan di sekolah tingkat dasar dan menengah, konselor bimbingan, spesialis kurikulum, koordinator pendidikan khusus, dan pendidik lainnya, termasuk administrator yang bekerja dengan siswa setidaknya 50 persen dari waktu mereka, juga dapat mendaftar program ini.

Cara mendaftar

Kandidat dapat menyerahkan salinan cetak dokumen lamaran ke American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) di Jakarta, atau melamar secara online di situs Fulbright DAI.

Pendaftaran langsung

Unduh formulir aplikasi di situs AMINEF atau Fulbright dan isi secara lengkap, kemudian serahkan formulir dan berkas-berkas berikut dalam bentuk salinan cetak ke alamat AMINEF:

- Satu halaman pernyataan tujuan studi

- Formulir dukungan dan referensi kelembagaan

- Kebijakan privasi dan pernyataan sertifikasi aplikasi yang telah ditandatangani

- Formulir persetujuan cuti diisi oleh kepala sekolah

- Fotokopi KTP atau paspor

- Fotokopi transkrip akademik dan ijazah yang dilegalisir

- Salinan skor TOEFL atau IELTS

- Daftar riwayat hidup

Kirimkan ke:

American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF)

Intiland Tower, Lantai 11

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 32

Jakarta 10220

Tel: (021) 579 39 085 ~ 9086

Pendaftaran online

Lengkapi formulir online yang dapat diunduh melalui irex.org/fulbright-dai atau fulbrightteacherexchanges.org. Dokumen-dokumen yang diperlukan harus diunggah secara online dalam format PDF.

Batas akhir

Batas akhir untuk mengirimkan lamaran lengkap dan dokumen wajib adalah 15 April 2023.

