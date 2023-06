Startup NUXCLE Raih Best of The Best di NextDev Telkomsel Tahun Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Telkomsel telah merampungkan program impact incubator, NextDev, yang digelar pada 7-8 Juni 2023. Dari gelaran itu, Telkomsel mengumumkan Nuxcle sebagai Best of The Best Startup Program NextDev Telkomsel tahun ke-8 dan berhak atas dana hibah untuk pengembangan serta penguatan fundamental bisnisnya ke depan.

Startup Nuxcle mengembangkan skateboard listrik, sepeda listrik (prototipe), dan skuter listrik (prototipe). Nuxcle juga membuka layanan konversi kendaraan listrik untuk kendaraan roda dua konvensional di Indonesia menggunakan bahan daur ulang.

Dengan inovasinya di bidang teknologi energi bersih dan hijau tersebut, Nuxcle dinilai membantu masyarakat Indonesia untuk menghemat lebih dari 5 kali lipat biaya bulanan untuk pembelian bahan bakar. Usaha rintisan ini juga dipuji untuk kontribusinya dalam menerapkan konsep ekonomi sirkular yang berfokus pada proses 3R: reducing, reusing, dan recycling.

Dalam pernyataannya, CEO Nuxcle Arif Fajar Saputra mengaku terbantu oleh program NextDev yang baru saja dijalani. "NextDev memberikan bimbingan luar biasa,” katanya lewat rilis yang dibagikan Telkomsel, Minggu 11 Juni 2023

Adanya perhatian lebih terhadap startup dengan menghadirkan mentor ahli hingga business matching membuat Arif terkesan. Ia juga menyatakan mendapatkan banyak insight tentang industri dan B2B yang membuat fokus Nuxcle semakin tajam.

Dalam rilis yang sama, Direktur Marketing Telkomsel Derrick Heng mengatakan Telkomsel konsisten membuka semua peluang kemajuan melalui beragam inovasi bernilai tambah yang mendorong penguatan ekosistem digital di Indonesia. “Melalui NextDev, kami berharap dapat memperkuat fundamental bisnis dan dampak positif dari early-stage digital startup Indonesia,” kata Derrick lewat rilis yang dibagikan.



NextDev Tahun Ke-8

Gelaran NextDev tahun ke-8 telah dimulai sejak September 2022 dengan tema #SustainBeyondExpectation. Pesertanya, 233 startup digital potensial dari seluruh Indonesia.

Program ini mempunyai sejumlah fokus pada trek Game and Gaming Platform, Health and Education, Tourism and Creative Economy, serta Green and Clean Tech. Lalu, melalui proses kurasi dan seleksi yang ketat, sebanyak 40 startup terpilih mengikuti fase NextDev Talent Scouting, dan 12 terbaik di antaranya lolos untuk berpartisipasi dalam program inkubasi NextDev Academy selama 3 bulan.

Peserta program inkubasi startup gelaran Telkomsel, NextDev Academy 2023. (Telkomsel)

Dari 12 itu, dipilih lagi 4 startup terbaik untuk presentasi di hadapan para juri NextDev diakhir program. Para juri terdiri dari founder Jejak.in Arfan Arlanda, Chief Executive Officer (CEO) Telkomsel Mitra Inovasi Mia Melinda, Founding Partner Kinesys Group Yansen Kamto, Chief Technology Officer (CTO) INDICO Luthfi K. Arif, dan Vice President Corporate Communications Telkomsel Saki H. Bramono.

Sejak 2015, sudah lebih dari 5.000 startup digital di seluruh Indonesia terlibat dengan kegiatan NextDev Talent Scouting. Jika dihitung, lebih dari 100 startup telah terbantu oleh para mentor ahli dan modul pengembangan startup NextDev Academy, serta konferensi tahunan NextDev Summit juga telah secara rutin terlaksana sejak 2018.

