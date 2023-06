Profil Juilliard School, Sekolah Impian Putri Ariani

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juilliard School konservatorium seni pertunjukan di New York City, Amerika Serikat, sekolah impian Putri Ariani, peserta audisi America’s Got Talent 2023 yang mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell.

Profil The Juilliard School

The Juilliard School - Lincoln Center for the Performing Arts atau Juilliard School sekolah seni pertunjukan di New York City, Amerika Serikat.

Mengutip situs web Juilliard School, sekolah itu sudah ada sejak 1905. Juilliard mengutamakan nilai keunggulan, kreativitas, kesetaraan, keragaman, inklusi. Juilliard menawarkan program sarjana dan pascasarjana dalam bidang tari, drama (akting dan penulisan drama), dan musik (klasik, jazz, pertunjukan sejarah, dan seni vokal).

Juilliard juga memiliki program pendidikan yang berkelanjutan, dengan hampir 400 siswa dari sekolah dasar hingga menengah yang terdaftar di Divisi Persiapan.

Music Advancement Program (MAP) juga bagian dari Divisi Persiapan. Program untuk siswa dengan latar belakang yang sering kurang terwakili di bidang musik klasik.

Baca Juga: Kata Menpora Dito Ariotedjo Ketika Bertemu Putri Ariani di Kantor Kemenpora

Melansir dari laman Data USA - The Julliard School, biaya kuliah sarjana di The Juilliard School rata-rata sebesar 49.260 dolar. Setelah mendapat hibah dan pinjaman, biaya rata-rata yang harus dibayarkan adalah 41.022 dolar atau Rp613 juta.

Pada 2020, 76 persen mahasiswa sarjana di The Juilliard School menerima bantuan keuangan melalui hibah. Adapun 25 persen mahasiswa sarjana lainnya menerima bantuan keuangan melalui pinjaman.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Proses seleksi masuk ke Juilliard sangat kompetitif. Calon mahasiswa diharuskan mengikuti audisi atau wawancara yang ketat untuk diterima. Standar yang tinggi juga diterapkan untuk memastikan, hanya mereka yang memiliki bakat dan dedikasi yang tinggi yang akan diterima.

Sampai sekarang ada lebih dari 800 seniman dari 43 negara bagian dan 44 negara dan wilayah berkuliah di Juilliard. Penampilan lebih dari 700 pertunjukan setiap tahun di lima teater sekolah, aula Alice Tully dan David Geffen di Lincoln Center, Carnegie Hall, dan New York City.

Selain kampusnya di New York, Juilliard juga memperluas pendidikan seni pertunjukan melalui program global K-12 dan studi pascasarjana The Tianjin Juilliard School di Cina.

Juilliard telah meluluskan alumni di berbagai bidang seni. Beberapa alumni ini termasuk aktor Robin Williams, Kevin Spacey, Viola Davis, dan Adam Driver; pianis Lang Lang dan Van Cliburn, komposer John Williams dan Philip Glass, penari Mikhail Baryshnikov, Wendy Whelan.

Pilihan Editor: Daftar Musisi Papan Atas Dunia Jebolan Juilliard School, Sekolah Impian Putri Ariani