Daftar Musisi Papan Atas Dunia Jebolan Juilliard School, Sekolah Impian Putri Ariani

TEMPO.CO, Jakarta - The Juilliard School atau yang sering disingkat Juilliard merupakan konservatori seni pertunjukan di New York City, Amerika Serikat. Sekolah impian Putri Ariani, peraih Golden Buzzer di America’s Got Talent (AGT) 2023 ini telah melahirkan banyak musisi dunia.

Salah satu dari deretan alumninya adalah Nina Simone, penyanyi jazz dan aktivis gerakan hak sipil Afrika-Amerika. Dia belajar di Juilliard sebagai murid Carl Friedberg, seorang pianis Jerman pada 1950. Selama kariernya, Simone telah mendapat empat nominasi Grammy Awards dan satu Grammy Hall of Fame Award.

Selain Nina Simone, ada nama Patti LuPone yang tersohor dalam dunia teater musikal. Alumnus program drama Juilliard ini telah memenangkan tiga Tony Awards, dua Olivier Awards, dan dua Grammy Awards.

Kemudian ada Yo-Yo Ma, pemain selo kelahiran Prancis yang lulus dari Juilliard dan Harvard University. Musisi yang sudah tampil sejak usia empat setengah tahun ini telah merekam lebih dari 90 album dan menerima 19 Grammy Awards.

Di luar dunia musik, ada pula jebolan Juilliard di bidang akting, antara lain Robin Williams dan Viola Davis. Williams merupakan penerima banyak penghargaan termasuk Academy Awards, dua Primetime Emmy Awards, enam Golden Globe Awards, dua Screen Actors Guild Awards, dan lima Grammy Awards.

Sedangkan, Davis menjadi salah satu dari sedikit artis yang dianugerahi penghargaan Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony, hingga mendapatkan status EGOT. Selain itu, dia adalah satu-satunya orang Afrika-Amerika yang meraih Triple Crown of Acting serta orang ketiga yang meraih kedua status tersebut.

Para alumni Juilliard telah meraih berbagai penghargaan. Jumlah pengargaan yakni 105 untuk Grammy Awards, 62 Tony Awards, 47 Emmy Awards, dan 24 Academy Awards, dan dua EGOT, sebutan untuk pencapaian memenangkan keempat penghargaan hiburan utama di AS tersebut.

Selain peraih penghargaan hiburan EGOT, alumni dan fakultasnya pun mencakup lebih dari 16 penerima Pulitzer Prize dan 12 penerima National Medal of Arts.

Salah Satu Kampus Terketat di Dunia

Terletak di tengah Manhattan, kampus Juilliard dikelilingi oleh gedung-gedung kesenian bergengsi di AS seperti New York Philharmonic, Metropolitan Opera, Lincoln Center Theater, New York Public Library for the Performing Arts, dan School of American Ballet.

Juilliard menjadi salah satu kampus dengan tingkat penerimaan terendah di AS. Syarat masuk Juilliard berbeda tergantung jurusan yang dipilih. Pelamar harus menyerahkan aplikasi lengkap, transkrip sekolah, dan rekomendasi. Beberapa jurusan mengharuskan pelamar menyerahkan rekaman awal karya mereka, yang akan dievaluasi sebagai bagian dari aplikasi. Setelah itu, ada audisi bagi sejumlah pelamar dan pertemuan dengan administrator program.