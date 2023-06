Telkom Resmi Integrasikan IndiHome ke Telkomsel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Telkom dan Telkomsel telah menandatangani akta pemisahan untuk mengintegrasikan IndiHome ke Telkomsel. Hal ini ditandai dengan penandatanganan oleh Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah dan Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam, Selasa, 27 Juni 2023.

Secara legal IndiHome akan resmi berada dalam pengelolaan Telkomsel mulai 1 Juli 2023.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan penandatanganan itu menjadi tonggak perjalanan yang penting bagi transformasi Telkom Group. “Telkom Group akan berfokus memajukan B2B Indonesia,” jelasnya di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Selasa.

Isi kesepakatan ini penting bagi implementasi inisiatif Fixed Mobile Convergence (FMC) Telkom Group sebagai bagian dari strategi utama perusahaan Five Bold Moves. Berbagai hal yang dihasilkan nanti seperti menghadirkan layanan broadband yang lebih luas, merata dan handal, mendukung akselerasi inklusi digital dan ekonomi digital, meningkatkan level playing field industri telekomunikasi Indonesia, serta memperkuat bisnis perseroan di masa mendatang.

Dengan selesainya proses integrasi IndiHome menjadikan kepemilikan efektif Telkom di Telkomsel naik menjadi 69,9 persen, sementara Singtel di Telkomsel menjadi 30,1 persen.

Pengalihan IndiHome ke Telkomsel ini sekaligus menandai refocus bisnis dalam Telkom Group, yakni segmen Business to Consumer (B2C) sepenuhnya dikelola oleh Telkomsel.

Sementara Telkom akan fokus untuk menjadi pemimpin pasar pada segmen Business to Business (B2B) yang merupakan sumber pendapatan baru potensial untuk pertumbuhan Telkom yang lebih tinggi di masa mendatang.

Ririek menambahkan, kajian mendalam terkait FMC telah dilakukan. Menurutnya, 23 dari 25 operator telco terbesar dunia telah mengimplementasikan FMC. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif FMC merupakan langkah yang paling tepat dan sudah terbukti hasilnya. Adapun langkah strategis Telkom ini juga didukung Kementerian BUMN.

“Setelah ini, IndiHome akan bersinergi dengan Telkomsel untuk menghadirkan inovasi yang memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan serta seluruh stakeholder,” jelasnya.

Langkah ke depan, Telkom Group akan melanjutkan rencana transformasi Five Bold Moves lainnya, seperti InfraCo, Data Center Co, B2B Digital IT Service Co, dan DigiCos.

Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan bahwa integrasi IndiHome ke Telkomsel menjadi milestone penting bagi Telkomsel sebagai bagian dari Telkom Group. “Diharapkan dengan menghadirkan pemerataan akses broadband terkini dengan pengalaman konektivitas digital yang lebih lengkap,” jelasnya.

Dukungan yang dimaksud seperti layanan unbreakable wifi yang andal dan terintegrasi, terutama bagi pelanggan dari segmen rumah tangga atau keluarga, melalui keunggulan inisiatif FMC.

