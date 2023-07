Beasiswa Sahabat, Cara Kabupaten Sampang Cegah Mahasiswa Putus Kuliah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur membuat program bantuan Beasiswa Sampang Bermartabat atau Beasiswa Sahabat bagi mahasiswa asal Sampang untuk terus melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Sampang melalui jalur pendidikan.

"Dalam penyelenggaraannya, kami bekerja sama dengan Yayasan Beasiswa Sampang Bermartabat dengan sasaran mahasiswa asal Sampang yang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN)," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Sampang Yuliadi Setiyawan, Jumat, 30 Juni 2023.

Pada tahun anggaran 2023, Pemkab Sampang mengalokasikan kuota anggaran bantuan beasiswa untuk 45 orang dengan sasaran putra-putri di Kabupaten Sampang yang menempuh pendidikan jenjang di Perguruan Tinggi, baik di Kabupaten Sampang ataupun di daerah lain di Indonesia. Program bantuan beasiswa ini terdiri atas tiga jenis, yakni Beasiswa Sahabat Pintar Prestasi, Sahabat Pintar Bidik Misi dan Beasiswa Sahabat Tuntas.

Yuliadi menjelaskan jenis Beasiswa Sahabat Pintar Prestasi ditujukan untuk mahasiswa Sampang yang memiliki prestasi akademik bagus. Beasiswa Sahabat Pintar Bidik Misi untuk mahasiswa asal Sampang dari keluarga miskin dan kurang mampu, sedangkan beasiswa Sahabat Tuntas ditujukan bagi mahasiswa yang membutuhkan biaya pendidikan untuk menuntaskan kuliah, seperti biaya penelitian tugas akhir.

Melalui program ini, Yuliadi berharap semua putra putri terbaik Sampang bisa memanfaatkannya sebaik mungkin."Karena dengan semakin meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi maka ke depan akan semakin maju pula pendidikan di kabupaten ini," kata dia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun nilai bantuan antara ketiga program bantuan beasiswa itu adalah beasiswa Sahabat Pintar Prestasi nilai bantuan sebesar Rp 1 juta per bulan, Sahabat Pintar Bidik Misi Rp 800 ribu per bulan dan untuk Sahabat Tuntas Rp 250 ribu per bulan bagi mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) di Pulau Madura, dan Rp 500 ribu per bulan untuk mahasiswa yang kuliah di PTN di luar Madura.

Untuk tahun ini, tahapan pendaftaran telah ditutup dan sudah memasuki tahapan seleksi berkas pendaftaran pada 1 hingga 8 Juli 2023. Pengumuman hasil seleksi pada 11 Juli 2023, lalu verifikasi dan tes wawancara pada tanggal 12 Juli hingga 15 Agustus 2023. Pengumuman seleksi tahap II pada 21 Agustus 2023, dan penandatanganan kontrak dan penyaluran bantuan kepada mahasiswa penerima bantuan pada 30 Agustus 2023. Para calon mahasiswa bersiap untuk pendaftaran berikutnya.

Pilihan Editor: Ini Daftar Beasiswa Kuliah Gratis 2023 yang Dibuka Pemerintah