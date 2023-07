2 Cara Mengatasi Akun Twitter yang Dibatasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pernahkah Anda mengalami akun Twitter Anda tidak dapat melakukan tindakan seperti nge-tweet, retweet, dan menyukai? Lalu, apa yang dapat dilakukan ketika akun Twitter Anda mengalami hal tersebut?

Dikutip dari laman resmi Twitter, jika akun Twitter Anda dikunci atau beberapa fiturnya dibatasi, akun Anda mungkin disalahgunakan atau melanggar Peraturan Twitter atau Persyaratan Layanan.

Proses penangguhan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penangguhan sementara untuk pelanggaran ringan dan penangguhan permanen untuk pelanggaran berat.

Ada dua cara yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi akun Twitter yang dibatasi.

1. Melalui Verifikasi Informasi

- Buka aplikasi Twitter di smartphone atau website Twitter melalui browser yang ada di PC/laptop Anda. Selanjutnya, login dengan memasukkan username dan password Anda.

- Apabila ada keterangan akun Anda dibatasi, klik Go to Twitter untuk masuk ke dalam profil akun.

- Buka Informasi. Pada bagian ini Twitter akan menginformasikan bahwa akun Anda terindikasi melakukan pelanggaran sehingga mungkin Twitter akan meminta Anda menghapus tweet yang terindikasi melanggar peraturan Twitter.

- Setelah melakukan persyaratan dari Twitter, tambahkan informasi lain sebagai bagian dari proses review akun dari Twitter.

- Selanjutnya, kirim review informasi tersebut.

- Tunggu proses review dari Twitter untuk mengembalikan akun Anda yang dibatasi.

2. Melalui Penambahan Nomor

- Buka aplikasi Twitter dan login dengan memasukkan username dan password Anda.

- Kemudian, cari pesan dari Twitter yang berisi pemberitahuan bahwa akun Anda dibatasi.

- Klik Go to Twitter untuk masuk ke dalam profil Twitter. Lalu, pilih opsi More yang berada di sisi kiri bawah opsi Profile dengan simbol tiga titik.

- Pilih menu Settings & Privacy.

- Kemudian, klik menu Phone di sisi kanan sebelah layar. Masukkan nomor HP Anda. pastikan gunakan nomor yang sama saat Anda membuat akun Twitter.

- Setelah itu, cek SMS dari Twitter yang berisi kode verifikasi. Masukkan kode verifikasi tersebut lalu klik Kirim untuk membuka kunci akun Anda.

