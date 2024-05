Top 3 Tekno: Prakiraan Cuaca BMKG, Penyakit Ngorok Mematikan, Sekolah Bisnis Terbaik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Terkini pada Kamis pagi ini, 9 Mei 2024, dimulai dari artikel prakiraan cuaca BMKG kemarin. Disebutkan, antara lain, hujan melanda sejumlah kota besar dipicu Bibit Siklon 91W.

Penjelasan atas kematian mendadak ratusan ekor ternak di Sumatera Selatan beberapa waktu lalu menjadi berita terpopuler kedua. Kematian diketahui disebabkan penyakit ngorok akibat infeksi bakteri di saluran pernapasan.

Berita terpopuler ketiga datang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). The Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) by Subject 2024 menobatkannya sebagai sekolah bisnis terbaik di Indonesia untuk tiga jurusan, yaitu Accounting & Finance, Business & Management Studies, dan Economics & Econometrics.

Berikut Top 3 Tekno Berita Terkini pada Kamis pagi ini, 9 Mei 2024, selengkapnya,

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan berintensitas ringan hingga lebat dan disertai petir akan melanda sejumlah kota besar di Indonesia pada Rabu, 8 Mei 2023.

BMKG dikutip Antara menyebutkan hujan ringan akan membasahi Pontianak, Samarinda, Pangkal Pinang, dan Kota Jayapura pada Rabu pagi. Pada siang hari, hujan ringan berpeluang turun di Serang, Gorontalo, Palangkaraya, Tarakan, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Ternate, Manokwari, Pekanbaru, Makassar, dan Palembang.

Di wilayah lain, hujan berintensitas sedang akan mengguyur Kendari dan Medan, sedangkan Samarinda dan Bandar Lampung diperkirakan akan dilanda hujan lebat disertai petir. Pada malam hari, hujan ringan berpotensi turun di Gorontalo, Bandung, Samarinda, Ambon, Ternate, dan Kendari.

Wakil Direktur Pelayanan Medis, Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP) Universitas Airlangga (Unair) Nusdianto Triakoso MP mengatakan hewan ternak seperti sapi dan kerbau berisiko mengalami berbagai macam penyakit, salah satunya yang dikenal dengan nama penyakit ngorok.

Ilustrasi penyakit ngorok ternak. Pexels/Leah Newhouse

Menurut Nusdianto, penyakit itu sempat menyerang ratusan ekor ternak di Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Akibatnya, ratusan sapi dan kerbau yang terserang penyakit ini mati mendadak.

Ia mengatakan bahwa penyakit ngorok terjadi akibat bakteri. “Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Pasteurella multocida. Penyakit ini secara medis disebut Septicaemia epizootica, jadi penyebabnya bukan virus,” kata Nusdianto melalui keterengan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 7 Mei 2024.

3. FEB UI Sekolah Bisnis Terbaik di Indonesia Versi QS World University Rankings 2024

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dinobatkan sebagai sekolah bisnis terbaik di Indonesia berdasarkan The Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) by Subject 2024. Predikat itu diraih FEB UI untuk tiga jurusan, yaitu Accounting & Finance, Business & Management Studies, dan Economics & Econometrics.

Dekan FEB UI Teguh Dartanto mengatakan capaian ini merupakan buah dari strategi, kerja keras, dan konsistensi dari seluruh sivitas akademika FEB UI, baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, serta para mitra FEB UI.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Feb.ui.ac.id

“Saya sangat bangga atas capaian FEB UI di QS WUR by Subject 2024, di mana seluruh bidang Accounting and Finance, Business and Management Studies, Economics and Econometrics, bukan hanya menjadi yang terdepan dan terbaik di Indonesia, tetapi juga terjadi peningkatan ranking yang signifikan di dunia, khususnya di bidang Economics and Econometrics yang meningkat seratus peringkat,” ujar Teguh dikutip dari siaran pers, Rabu, 8 Mei 2024.