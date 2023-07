Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Pamulang atau Unpam berdiri pada 2000 di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya. Salah satu kampus swasta terbesar di Banten itu memiliki 17 jurusan dan 11 fakultas. Lantas, berapa biaya kuliah Universitas Pamulang 2023?

Dilansir dari situs resminya, biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa baru berupa biaya kuliah serta biaya ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) per semester. Selain itu, komponen biaya yang harus disiapkan calon mahasiswa Unpam, meliputi:

- Formulir pendaftaran sebesar Rp100 ribu.

- Pendaftaran awal semester sebesar Rp150 ribu.

- Jas almamater dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebesar Rp200 ribu.

- Iuran kesehatan sebesar Rp50 ribu.

Bagi calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus, wajib membayar biaya kuliah baik untuk jalur Reguler A dan B sebesar Rp600 ribu, serta Reguler C Rp700 ribu. Biaya tersebut dapat diangsur menjadi Rp200.000 (regular A dan B) serta Rp300.000 (regular C) per bulan. Adapun rincian biaya pendidikan di Unpam 2023 sesuai fakultasnya adalah sebagai berikut.

1. Fakultas Ekonomi

Program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Akuntansi, D3 Sekretari, dan D4 Akuntansi Perpajakan.

- Biaya UTS dan UAS: Rp250.000 (Reguler A dan B) atau Rp350.000 (Reguler C).

- Biaya kuliah: Rp1.200.000 (Reguler A dan B) atau Rp1.800.000 (Reguler C).

2. Fakultas Sastra

Program studi S1 Sastra Indonesia dan S1 Sastra Inggris.

- Biaya UTS dan UAS: Rp250.000 (Reguler A dan B) atau Rp350.000 (Reguler C).

- Biaya kuliah: Rp1.200.000 (Reguler A dan B) atau Rp1.800.000 (Reguler C).

3. Fakultas Hukum

Program studi S1 Ilmu Hukum.

- Biaya UTS dan UAS: Rp250.000 (Reguler A dan B) atau Rp350.000 (Reguler C).

- Biaya kuliah: Rp1.200.000 (Reguler A dan B) atau Rp1.800.000 (Reguler C).

4. Fakultas Teknik

Program studi S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, dan S1 Teknik Kimia.

- Biaya UTS dan UAS: Rp250.000 (Reguler A dan B) atau Rp350.000 (Reguler C).

- Biaya kuliah: Rp1.300.000 (Reguler A dan B) atau Rp1.950.000 (Reguler C).

5. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Program studi S1 Matematika.

- Biaya UTS dan UAS: Rp250.000 (Reguler A dan B) atau Rp350.000 (Reguler C).

- Biaya kuliah: Rp1.300.000 (Reguler A dan B) atau Rp1.950.000 (Reguler C).

6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (KIP)

Program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta S1 Pendidikan Ekonomi.

- Biaya UTS dan UAS: Rp250.000 (Reguler A dan B) atau Rp350.000 (Reguler C).

- Biaya kuliah: Rp1.200.000 (Reguler A dan B) atau Rp1.800.000 (Reguler C).

Buka Program Studi Baru

Sebagaimana publikasi akun Instagram @unpamofficial, Universitas Pamulang membuka tiga program studi baru untuk tahun ajaran 2023/2024. Pilihan program studi yang dimaksud meliputi S1 Ilmu Komunikasi, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan S1 Pendidikan Jasmani.

Periode pendaftaran mahasiswa baru di UNPAM berlangsung mulai 10 Juli sampai 8 Agustus 2023. Untuk lokasi registrasi dilakukan di Auditorium Kampus 1, Jalan Surya Kencana No. 1 Pamulang dan Sekretariat PMB Kampus 2 di Jalan Raya Puspitek No. 11 Serpong.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran hingga biaya kuliah Universitas Pamulang 2023, calon mahasiswa dapat menghubungi kontak via WhatsApp 0811-8457-570.

NIA HEPPY | MELYNDA DWI PUSPITA

