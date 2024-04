UTBK SNBT di IPB University, Sebagian Peserta Harus Parkir Terpisah dan Naik Bus Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - IPB University menjadi salah satu pusat pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2024. Jalur kedua dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri ini, setelah yang pertama adalah Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), dimulai pada hari ini, Selasa 30 April 2024.

Untuk memastikan kelancaran dan mobilitas peserta UTBK SNBT menuju lokasi ujian, khusus peserta UTBK di Kampus Dramaga, IPB University menyediakan bus kampus sebagai sarana transportasi selama masa ujian berlangsung. Lokasi UTBK di Kampus IPB Dramaga terletak di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan (FMIPA), Fakultas Peternakan (Fapet), Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta), dan Perpustakaan Gedung A dan B.

Direktur Umum dan Infrastruktur IPB University, Akhmad Kosasih, menjelaskan tersedia 10 armada bus yang beroperasi sesuai dengan jadwal ujian. "Selama masa ujian, berbeda dengan hari-hari biasa, bus kampus beroperasi secara penuh," kata Kosasih dikutip dari siaran pers, Selasa, 30 April 2024.

Wilayah operasional bus dibagi menjadi tiga koridor. Pertama melayani rute Grha Widya Wisuda (GWW) - Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) - GWW via Asrama Putri. Koridor kedua untuk GWW - SKHB - GWW via Perpustakaan. Yang ketiga di koridor GWW - SKHB - GWW via Rektorat.

Bus akan mengantar peserta dari GWW ke lokasi ujian, khususnya bagi yang melaksanakan ujian di Perpustakaan/Gedung Pusat Komputer dengan membawa kendaraan sendiri (tidak diantar). Sebab, mereka yang membawa kendaraan sendiri (roda 2 ataupun roda 4), wajib memarkirkan kendaraannya di areal parkir GWW.

Dalam manajemen risiko pengadaan transportasi pada masa UTBK-SNBT, IPB University memastikan kelayakan dan keamanan bus kampus. “Kami memastikan bahwa driver bus kampus bekerja berdasarkan aturan berkendara di dalam lingkungan kampus. Selain itu, kami memprioritaskan keselamatan, kenyamanan, dan ketenangan para peserta,” tutur Akhmad Kosasih.

Salah satu pengemudi bus kampus IPB University, Ade Karyono, menyampaikan persiapannya dalam operasional bus selama masa UTBK-SNBT. Dia mengungkap telah menerima arahan untuk pengemudi bus kampus. "Bus kampus tetap beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu dengan jadwal yang disesuaikan dengan waktu ujian," katanya, antara lain.

