Canon EOS R100 Dirilis dengan Harga Terjangkau untuk Pemula

TEMPO.CO, Jakarta - Canon, melalui PT Datascrip sebagai distributor tunggal produk pencitraan digitalnya di Indonesia, menghadirkan Canon EOS R100, kamera mirrorless APS-C teringan dan terkecil di ekosistem EOS R Canon dengan harga yang terjangkau.

“Kehadiran EOS R100 menjadi opsi kamera mirrorless APS-C dengan harga yang sangat terjangkau dan bobot yang ringan ini merupakan sebuah gebrakan baru dari Canon, sehingga membuat kamera ini menjadi pilihan yang tepat untuk mendukung pemula yang baru ingin terjun ke dunia fotografi, videografi dan juga dunia content creator,” ujar Monica Aryasetiawan, Canon Business Unit Director PT Datascrip, dalam keterangan tertulis, 11 Juli 2023.

Dengan ukurannya yang mungil, kamera ini mudah dibawa ke mana saja, seperti dimasukkan ke dalam tas untuk aktivitas memotret sehari-hari dan siap untuk mengabadikan berbagai momen dan kenangan berharga. Kamera ini juga dibekali berbagai fitur menarik yang memudahkan para kreator konten pemula untuk berkreasi dan menghasilkan karya yang luar biasa.

Meski memiliki ukuran yang mungil dan ringan sekitar 356g, kamera ini menghasilkan gambar yang jernih berkat sensor gambar 24,1 megapiksel CMOS APS-C dan prosesor DIGIC 8. Kamera ini juga sudah dibekali dengan fitur Dual Pixel CMOS AF yang memiliki jangkauan hingga 143 area titik fokus, sehingga pengguna bisa dengan leluasa menentukan area fokus sesuai kebutuhan, termasuk fitur pemfokusan otomatis yang cepat dan sangat akurat. Juga ada Eye Detection dan Face Detection yang memudahkan pengguna saat menangkap gambar subjek yang bergerak.

Selain itu, tersedia mode Hybrid Otomatis yang mampu mengubah adegan foto dan video menjadi cuplikan pendek. Sementara untuk mode video Timelapse 4K secara otomatis mengambil bidikan adegan pada interval yang telah ditentukan dan menggabungkannya menjadi video beresolusi tinggi.

Untuk pengguna yang ingin lebih banyak membuat konten video, tersedia juga fitur video 4K dan slow motion dengan perekaman high frame rate 120p, termasuk fungsi Eye Detection AF dan Movie Digital IS dalam mode movie yang gambar tetap fokus dan stabil meskipun pengguna merekam sambil berjalan. Jika menggunakan lensa RF, pengguna juga dapat menikmati stabilisasi gambar saat mengambil foto dengan handheld yang lebih tajam bahkan dalam pencahayaan redup.

Bagi pengguna yang ingin merekam video dalam mode vertikal dapat mengaktifkan mode Change Movie Rotate yang berfungsi untuk menambahkan informasi orientasi vertikal kamera saat merekam video. Fitur ini mempermudah saat video diputar di smartphone.

Canon EOS R100 Bodi Only dijual dengan harga Rp10.699.000, sedangkan Canon EOS R100 RF-S 18-45mm f/4,5-6,3 IS STM dijual dengan harga Rp12.299.000. Ada promo spesial launching berlaku mulai tanggal 12–26 Juli 2023, yaitu Canon EOS R100 Bodi Only dengan harga Rp 8.499.000 dan Canon EOS R100 RF-S 18-45mm f/4,5-6,3 IS STM seharga Rp 9.999.000. Setiap pembelian kamera Canon EOS R100 mendapatkan tambahan bonus T-Shirt EOS R100.

