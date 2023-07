Daftar 12 Kampus Ekonomi Terbaik di Indonesia versi THE WUR 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonomi dan bisnis merupakan bidang ilmu yang mempelajari berbagai macam masalah berhubungan dengan keuangan, pasar, organisasi hingga lingkungan perusahaan. Di tingkat pendidikan tinggi, cabang ilmu itu termasuk ke dalam program studi (prodi) rumpun sosial hukum dan humaniora (soshum).

Mengingat begitu tingginya minat para calon mahasiswa, hampir setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Tanah Air memiliki prodi Ekonomi. Lantas, di mana sajakah kampus terbaik jurusan Ekonomi di Indonesia?

Daftar Kampus Ekonomi Terbaik di Indonesia versi THE WUR 2023

Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) menyusun daftar kampus dengan jurusan ekonomi terbaik di Indonesia 2023. Pemeringkatan dilakukan untuk bidang jurusan akuntansi dan keuangan, bisnis dan manajemen, data science, sejarah, filosofi, serta ekonomi dan ekonometrika.

Indikator penilaian kampus teknik terbaik THE WUR 2023 by subject business and economics, terdiri dari 30 persen riset, 30 persen pengajaran, 27,5 persen sitasi, 7,5 persen proporsi mahasiswa internasional serta 4 persen pendapatan industri. Supaya bisa masuk dalam daftar, perguruan tinggi setidaknya harus menerbitkan 500 makalah penelitian dalam 5 tahun terakhir.

Adapun daftar kampus ekonomi terbaik di Indonesia versi THE WUR 2023 adalah sebagai berikut:

1. Universitas Gadjah Mada (UGM)

- Peringkat global: 1.201-1.500.

- Peringkat Asia: 401-500.

- Skor pengajaran: 25,8.

- Skor riset: 17,3.

- Skor sitasi: 11,3.

- Skor pendapatan industri: 71,7.

- Skor kolaborasi internasional: 36,2.

2. Universitas Indonesia (UI)

- Peringkat global: 1.001-1.200.

- Peringkat Asia: 251-300.

- Persentase mahasiswa internasional: 14 persen.

- Jumlah mahasiswa FTE: 41.123.

3. Universitas Airlangga (UNAIR)

- Peringkat global: 1.201-1.500.

- Peringkat Asia: 401-500.

- Skor pengajaran: 23,4.

- Skor riset: 10,5.

- Skor sitasi: 27,6.

- Skor pendapatan industri: 38,4.

- Skor kolaborasi internasional: 38,5.

4. Institut Teknologi Bandung (ITB)

- Peringkat global: 1.201-1.500.

- Peringkat Asia: 351-400.

- Skor pengajaran: 22,6.

- Skor riset: 25,8.

- Skor sitasi: 15,3.

- Skor pendapatan industri: 88,8.

- Skor kolaborasi internasional: 34,7.

5. Universitas Bina Nusantara (BINUS)

- Peringkat global: 1.201-1.500.

- Peringkat Asia: 401-500.

- Skor pengajaran: 17,6.

- Skor riset: 14,3.

- Skor sitasi: 24,4.

- Skor pendapatan industri: 43,8.

- Skor kolaborasi internasional: 27.

6. Universitas Brawijaya (UB)

- Peringkat global: 1.501+.

- Peringkat Asia: 601+.

- Skor pengajaran: 19,1.

- Salah satu kampus ekonomi terbaik di Indonesia 2023 dengan skor riset: 9,4.

- Skor sitasi: 9,3.

- Skor pendapatan industri: 38,8.

- Skor kolaborasi internasional: 21,4.

7. Universitas Diponegoro (UNDIP)

- Peringkat global: 1.201-1.500.

- Peringkat Asia: 401-500.

- Skor pengajaran: 22,3.

- Skor riset: 11,2.

- Skor sitasi: 12,3.

- Skor pendapatan industri: 47,8.

- Skor kolaborasi internasional: 28,4.

8. Universitas Islam Indonesia (UII)

- Peringkat global: 1.501+.

- Peringkat Asia: 601+.

- Skor pengajaran: 25,6.

- Skor riset: 9,3.

- Skor sitasi: 6,1.

- Skor pendapatan industri: 38,3.

- Skor kolaborasi internasional: 26,7.

9. Universitas Padjadjaran (UNPAD)

- Peringkat global: 1.501+.

- Peringkat Asia: 501-600.

- Skor pengajaran: 22,5.

- Skor riset: 11.

- Skor sitasi: 17.

- Skor pendapatan industri: 41,8.

- Skor kolaborasi internasional: 26,1.

10. Universitas Sebelas Maret (UNS)

- Peringkat global: 1.201-1.500.

- Peringkat Asia: 401-500.

- Skor pengajaran: 17,9.

- Skor riset: 17,3.

- Skor sitasi: 23,6.

- Skor pendapatan industri: 70,8.

- Skor kolaborasi internasional: 25,8.

11. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

- Peringkat global: 1.201-1.500.

- Peringkat Asia: 501-600.

- Skor pengajaran: 19,5.

- Skor riset: 12,3.

- Skor sitasi: 17,3.

- Skor pendapatan industri: 49,1.

- Skor kolaborasi internasional: 41,6.

12. Universitas Telkom

- Peringkat global: 1.501+.

- Peringkat Asia: 501+.

- Skor pengajaran: 14,1.

- Salah satu kampus ekonomi terbaik di Indonesia versi THE WUR 2023 dengan skor riset: 10,5.

- Skor sitasi: 20,3.

- Skor pendapatan industri: 40,5.

- Skor kolaborasi internasional: 29,4.

MELYNDA DWI PUSPITA

