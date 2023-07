6 Kendaraan Tempur Produksi PT Pindad, Salah Satunya Maung yang Dijajal Prabowo, Jokowi, dan Erick Thohir

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengunjungi fasilitas produksi amunisi PT Pindad, termasuk menjajal kendaraan tempur. Lawatan ke industri pertahanan yang berada di Malang, Jawa Timur, pada Senin, 24 Juli 2023 lalu.

Di sela-sela kunjungannya, Prabowo terlihat menyopiri salah satu kendaraan tempur yang diproduksi Pindad ditemani Erick Thohir di sebelahnya, dan Jokowi serta Iriana di kursi belakang. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengecek kesiapan Pindad dalam memenuhi pasar ekspor yang dinilai alami kenaikan.

“Jadi nanti kami akan rapat dengan komisaris dan mau memutuskan arah Pindad ini mau dibawa ke mana, karena banyak permintaan yang besar,” ujar Jokowi yang saat itu sedang berkemeja putih. Pindad memang kerap menghasilkan produk-produk kendaraan dan senjata khusus militer. Lantas, apa saja kendaraan khusus yang dihasilkan Pindad?

1. Kendaraan Taktis Maung 4x4

Salah satu produk yang dihasilkan Pindad adalah mobil yang ditumpangi Jokowi, yakni Maung 4x4. Diberitakan sebelumnya, kendaraan tempur taktis Maung memiliki dimensi panjang 4,8 meter,lebar 2 meter, tinggi 1.8 meter, jarak sumbu roda 2.8 meter, serta ground clearance 0.3 meter. Sementara itu, dapur pacunya dibekali mesin diesel 1.900cc dengan tenaga 126 HP.

Baca Juga: Politikus PAN Bilang Siapa pun yang Pilih Erick Thohir Cawapres akan Menangi Pilpres 2024

Maung sendiri dapat melaju dengan kecepatan 120 km per jam dan memiliki jarak tempuh 650 kliometer. Suspensinya menggunakan Independent Coil Spring with Gas Shock Absorber, sementara suspensi belakangnya menggunakan Rigid 5-link Coil Spring with Gas Shock Absorber.

2. Anoa

Kendaraan Anoa memiliki 7 jenis kendaraan, yakni Mortar, Command, Amphibious, Ambulance, Recovery, Armoured Personnel Carrier (APC), dan Logistics.

Pada tipe Mortar dan Command dapat melaju dengan kecepatan 80 kilometer per jam dan memiliki daya 600 serta 320 horsepower. Kendaran ini dilengkapi dengan rak amunisi serta kapasitas 6 penumpang untuk Mortar dan 7 penumpang untuk Command.

Anoa Amphibious merupakan kendaraan militer yang mampu bermanuver di darat dan air. Kendaraan ini memiliki kecepatan maksimum 10 kilometer per jam dan memiliki tangki bahan bakar sebesar 260 liter. Anoa dapat dinaiki oleh 10 personel dengan menjelajah 600 kilometer. Kendaraan ini juga memiliki tenaga 320 horsepower dengan senapan mesin kaliber ,62 milimeter, water propeller, swimming drive system, serta sistem hidrolik.

Lalu pada tipe Anoa Ambulance dan Recovery difungsikan sebagai aktivitas pemulihan. Ambulance dapat digunakan ole 7 petugas kesehatan, sementara Anoa Recovery dilengkapi dengan boom crane berbobot 6 ton dengan beban maksimum 15 ton.

Jenis Anoa terakhir adalah APC dan Logistic yang berdayaguna untuk keperluan logistik dan mobilitas. Anoa APC memiliki daya berat 25 horsepower berkapasitas 12 personel. Sementara itu untuk Anoa Logistic berfokus pada pengangkutan bahan bakar, munisi, dan keperluan logistik lainnya.

3. Komodo

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kendaraan militer komodo memiliki dua tipe, yakni Komodo Missile Launcher dan Komodo Recon yang memiliki sistem penggerak 4x4.

Komodo Missile Launcer dapat membawa rudal Mistral di belakang kendaraan dan dapat diluncurkan. Kendaraan ini berkapasitas 4 personel.

Sementara Komodo Recon dirancang untuk mengintai gerakan cepat dan tepat. Kendaraan ini bermesin 215 horsepower dan turbocharger intercooler yang membuat kendaraan ini dapat memacu 80 kilometer per jam dan 450 kilometer daya jelajah.

4. Badak

Kendaraan Badak atau Panser 6x6 Kanon adalah kendaraan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kavaleri TNI. Kendaraan ini dilengkapi dengan two-man turret kaliber 90 milimeter dan senapan mesin kaliber 7,62 milimeter yang dapat dioperasikan oleh 3 personel.

5. Harimau Medium Tank

Kendaraan tempur ini adalah kendaraan yang didukung oleh Kementerian Pertahanan dan dibuat sesuai dengan kebutuhan personel TNI dalam operasinya di daerah tropis.

Tank ini dilengkapi two-man turret kaliber 105 milimeter serta senapan mesin kaliber 7,62 milimeter. Tank ini dapat diisi oleh 3 orang personel.

6. Water Cannon

Terakhir ada Water Cannon kendaraan taktis produksi PT Pindad yang dapat menyemprotkan air atau cairan lain untuk meredam huru-hara. Tembakan kendaraan tempur ini dapat mencapai 50 meter. Kendaraan ini berkapasitas 4 personel dengan kecepatan 80 kilometer per jam.

Pilihan editor : Prancis Siap Kirim Tank ke Ukraina