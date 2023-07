2 Fitur Baru Threads, Apa Saja?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Platform baru Meta, Threads memiliki tambahan dua fitur. Perusahaan milik Meta sekarang meluncurkan opsi untuk feeds kronologis dan terjemahan. Bersamaan dengan fitur utama, perusahaan juga merilis pembaruan tambahan.

"Threads mulai meluncurkan opsi untuk feeds kronologis hanya dari orang yang Anda ikuti dan menambahkan terjemahan. Lebih banyak lagi yang akan datang," kata CEO Meta Mark Zuckerberg dikutip dari Gadgets Now.

Menurut Zuckerberg melalui saluran siaran Instagram dia, Threads juga menambahkan terjemahan. Pengguna bisa mendapatkan terjemahan dengan mengetuk tombol kecil di kanan bawah postingan, dikutip dari The Verge.

Fitur baru Threads

Feeds Following dan For You

Pengguna Threads kini bisa melihat kiriman dari profil lain di feed dengan dua cara, following dan for you. Feed for you akan menunjukkan kepada pengguna campuran unggahan dari profil yang telah dipilih untuk diikuti dan akun yang disarankan. Jika pengguna memilih opsi Following, akan melihat kiriman dari orang yang diikuti dalam urutan kronologis.

Terjemahan

Threads juga mendapat kemampuan terjemahan. Unggahan di Threads sekarang akan diterjemahkan secara otomatis berdasarkan bahasa penulisannya dan pengaturan bahasa orang yang melihatnya.

"Jika Anda melihat dalam bahasa yang berbeda, dan bahasa Anda tersedia sebagai terjemahan, bisa mengetuk tombol terjemahan di kanan bawah kiriman atau balas untuk melihatnya," menurut keterangan Meta.

Pimpinan Instagram mengumumkan fitur tambahan

Setelah Zuckerberg mengumumkan pembaruan besar ini, Kepala Instagram Adam Mosseri mengumumkan fitur lainnya. Pengguna sekarang akan memiliki kategori baru untuk mengurutkan aktivitas feed sehingga bisa memfilter berdasarkan Follows, Quotes, dan Reposts.

Threads juga mendapat tombol Follow di daftar pengikut yang akan memungkinkan secara mudah mengikuti kembali akun lain. Fitur ketiga kemampuan untuk menyetujui pengikut baru dengan cepat jika akun bersifat pribadi. Pengguna bisa menggunakan opsi ini menyetujui semua permintaan sekaligus mengikuti.

"Kami mendengar umpan balik Anda dan meluncurkan beberapa pembaruan untuk Threads mulai hari ini. Ini baru permulaan," kata Mosseri.

