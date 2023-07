Laut di Bumi Berubah Menjadi Lebih Hijau, Berikut Penjelasannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Laut identik dengan warna biru atau biru kehijauan. Namun, sebuah penelitian terbaru menyatakan bahwa telah terjadi perubahan warna laut menjadi lebih hijau dari sebelumnya.

Sebuah jurnal berjudul Global Climate-Change Trends Detected in Indicators of Ocean Ecology yang ditulis B. B. Cael et al menyatakan, dalam 20 tahun terakhir, perubahan iklim menyebabkan terjadinya perubahan warna laut secara signifikan.

Lebih dari separuh wilayah lautan dunia berubah menjadi lebih hijau, dan hal ini terkait dengan pemanasan global yang disebabkan oleh manusia. Untuk saat ini para peneliti dapat mengatakan dengan pasti bahwa lautan berubah warna dan penyebabnya adalah perubahan iklim.

Perubahan warna lautan dapat mengindikasikan perubahan jumlah plankton atau bahan organik lainnya yang mengapung di air. Plankton adalah landasan rantai makanan laut, dan pergeseran semacam ini dapat menimbulkan efek riak di seluruh ekosistem laut.

Dalam jurnal itu juga meneliti data satelit selama 20 tahun untuk mengukur cahaya yang dipantulkan pada permukaan air di seluruh dunia, perubahan halus yang tidak selalu terlihat dengan mata telanjang.

Ditemukan bahwa 56 persen lautan dunia berubah warna menjadi lebih hijau dan fenomena ini sangat kuat terjadi di garis lintang bawah, termasuk subtropis dan tropis.

Untuk mengetahui lebih pasti penyebab perubahan wana lautan ini, para peneliti juga menggunakan model komputer untuk mengetahui apakah perubahan iklim berperan. Hasilnya menunjukkan bahwa kenaikan suhu global adalah penyebabnya.

Meskipun alasan pastinya masih membutuhkan penggalian ilmiah, namun perubahan iklim masih menjadi penyebab utama karena dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa kenaikan suhu lautan di dalam dan dari dirinya sendiri tidak bisa mendorong penghijauan.

