Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Riwayat Pendidikan Anies Baswedan, Putri Parto Patrio Raih BA

1. Riwayat Pendidikan Anies Baswedan, Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Bakal Capres 2024

Anies Baswedan adalah sosok yang tidak asing dalam dunia politik Indonesia. Ia merupakan mantan Menteri Pendidikan Indonesia periode 2014-2016 dan pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 bersama wakilnya, Sandiaga Uno.

Saat ini, Anies Baswedan merupakan calon presiden Indonesia yang diusung oleh partai NasDem untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyebut alasan penunjukan Anies sebagai capres karena mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai sebagai sosok yang mampu untuk meneruskan pembangunan di Indonesia. Ia juga mengatakan prinsip dan perspektif Anies sejalan dengan apa yang diyakini oleh Partai NasDem.

“Inilah mengapa akhirnya NasDem memilih sosok Anies Baswedan. Kami memikirkan masa depan bangsa ke depan. Insya Allah jika Anies terpilih jadi Presiden, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat, yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya,” ujar Surya Paloh dalam pidatonya di NasDem tower, jakarta Pusat, Senin, 3 Oktober 2022.

Anies Rasyid Baswedan atau yang lebih dikenal dengan nama Anies Baswedan adalah seorang akademisi, aktivis sosial dan politisi Indonesia yang lahir pada 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Ia adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan atau A.R. Baswedan yang merupakan pahlawan nasional. Kakeknya adalah seorang pejuang kemerdekaan, nasionalis, jurnalis, diplomat, mubaligh dan sastrawan Indonesia.

2. Putri Parto Patrio, Amanda Caesa Raih Gelar Bachelor of Arts di Inggris, Apakah BA Ini?

Putri komedian Parto Patrio, Amanda Caesa lulus dari University of the West of England Bristol jurusan Graphic Design. Penyanyi yang berusia 20 tahun ini mendapat gelar Bachelor of Arts selama setahun pendidikan. Lantas apa itu gelar Bachelor of Arts?

Bachelor of Arts atau BA adalah gelar pencapaian tingkat sarjana yang diberikan universitas di seluruh dunia. Seperti dikutip dari uwaterloo.ca, gelar ini diberikan kepada mahasiswa yang menempuh mata pelajaran seni liberal, humaniora, ilmu sosial, bahasa, dan budaya. Serta disiplin ilmu sastra sejarah, komunikasi, seni rupa dan bahasa asing.

Gelar BA didapatkan setelah menyelesaikan pendidikan selama tiga hingga empat tahun tergantung banyak kursus yang diambil setiap semester. Pendidikannya dapat dijalani sebagai siswa penuh waktu ataupun paruh waktu.

Umumnya, program BA sangat fleksibilitas dan tidak terspesialisasi dalam pemilihan kursus. Tak hanya itu, program ini memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari berbagai mata pelajaran dan terfokus pada satu atau dua mata pelajaran.

3. Unair Buka Jalur Mandiri Pemenuhan Pagu sampai Akhir Juli

Universitas Airlangga atau Unair membuka Seleksi Mandiri Unair (SMUA) Pemenuhan Pagu dari 27 sampai 31 Juli 2023 untuk memenuhi kuota beberapa program studi.

Nilai untuk jalur ini didasarkan pada nilai ujian mandiri sebelumnya, yaitu Mandiri UTBK-TKA, Mandiri Ujian Tulis (Reguler/Kemitraan), atau Mandiri Tes Tulis Universitas Airlangga tahun 2023.

Ada sebanyak 21 program studi yang tercantum dalam situs Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Unair, dengan beberapa di antaranya sudah tutup pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui https://pendaftaran.unair.ac.id. Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

