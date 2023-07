Riwayat Pendidikan Anies Baswedan, Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Bakal Capres 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anies Baswedan adalah sosok yang tidak asing dalam dunia politik Indonesia. Ia merupakan mantan Menteri Pendidikan Indonesia periode 2014-2016 dan pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 bersama wakilnya, Sandiaga Uno.

Saat ini, Anies Baswedan merupakan calon presiden Indonesia yang diusung oleh partai NasDem untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyebut alasan penunjukan Anies sebagai capres karena mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai sebagai sosok yang mampu untuk meneruskan pembangunan di Indonesia. Ia juga mengatakan prinsip dan perspektif Anies sejalan dengan apa yang diyakini oleh Partai NasDem.

“Inilah mengapa akhirnya NasDem memilih sosok Anies Baswedan. Kami memikirkan masa depan bangsa ke depan. Insya Allah jika Anies terpilih jadi Presiden, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat, yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya,” ujar Surya Paloh dalam pidatonya di NasDem tower, jakarta Pusat, Senin, 3 Oktober 2022.

Lantas, bagaimana sebenarnya profil dan riwayat pendidikan Anies Baswedan? Simak informasi selengkapnya berikut ini.



Profil i Anies Baswedan

Anies Rasyid Baswedan atau yang lebih dikenal dengan nama Anies Baswedan adalah seorang akademisi, aktivis sosial dan politisi Indonesia yang lahir pada 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Ia adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan atau A.R. Baswedan yang merupakan pahlawan nasional. Kakeknya adalah seorang pejuang kemerdekaan, nasionalis, jurnalis, diplomat, mubaligh dan sastrawan Indonesia.

Baca Juga: PKS Tetap Gelar Jalan Sehat Bareng Anies Baswedan di Bekasi Besok

Anies mengenyam pendidikan di bidang ilmu politik dan pemerintahan. Dia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun dan merupakan tokoh penggagas program Indonesia Mengajar.

Pada Oktober 2013, Anies ditunjuk dan dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, dia hanya menjabat selama dua tahun setelah mengalami perombakan atau reshuffle dan digantikan oleh Muhadjir Effendy.

Pada 2017, Anies dan Sandiaga Uno diusung oleh PKS dan Partai Gerindra untuk maju dalam pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Dia pun berhasil mengalahkan pesaingnya, Basuki Tjahaja Purnama untuk menjadi orang nomor satu di ibu kota. Setelah masa baktinya sebagai gubernur selesai, Anies dideklarasikan oleh Partai NasDem sebagai calon Presiden Indonesia dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.



Riwayat pendidikan

Anies Baswedan adalah sosok yang dekat dengan dunia pendidikan, terlebih kedua orang tuanya, Rasyid Baswedan dan Aliyah Rasyid Baswedan, merupakan seorang pendidik. Sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), Anies sudah aktif berorganisasi sebagai pengurus bidang humas Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Saat di Sekolah Menengah Atas (SMA), dia juga aktif berorganisasi sebagai Wakil Ketua OSIS dan pada 1985 terpilih sebagai Ketua OSIS se-Indonesia. Pada 1987, ia terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat selama satu tahun. Hal ini membuatnya harus menempuh pendidikan SMA selama empat tahun sebelum lulus pada 1989. Adapun riwayat pendidikan Anies Baswedan adalah sebagai berikut:

- SD IKIP Labrotori II, Yogyakarta (1982)

- SMP Negeri 5, Yogyakarta (1985)

- SMA, South Milwaukee, Senior High School (AFS Year Program), Wisconsin, Amerika (1988)

- SMA Negeri 2 Yogyakarta (1989)

- Studi Asia di Universitas Sophia, Tokyo, Jepang (1993)

- S1 Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta (1995)

- S2 University of Maryland, School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat (1998)

- S3 Northern Illinois University, Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat (2005)

Riwayat pekerjaan dan karir politik

Berikut riwayat pekerjaan dan karir politik Anies Baswedan:

- Redaktur dan Pembawa Acara "Tanah Merdeka" (Program TVRI Yogyakarta) (1989-1991)

- Program Koordinator di Center for Student and Community Development (1993-1994)

- Peneliti dan Koordinator Proyek di Pusat antar Universitas (PAU) Peneliti Studi Ekonomi UGM (1994-1996)

- Peneliti pada The Office of Research, Evaluation, and Policy Studies, Northern Illinois University (2000-2004)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Peneliti pada Center for Governmental Studies, Northern Illinois University (2000-2000)

- Research Manager di IPC, Inc., Chicago, Illinois, Amerika (2004-2005)

- Direktur Riset The Indonesian Institute, Center for Public Policy Analysis, Jakarta (2005-2009)

- Peneliti Utama di The Indonesian Survei Institute (LSI), Jakarta (2005-2007)

- National Advisor Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Partnership for Governance Reform, Jakarta (2006-2007)

- Rektor Universitas Paramadina (2007-2011)

- Pendiri dan Ketua Gerakan Indonesia Mengajar (2010)

- Presenter Program Save Our Nation, Metro TV (2010)

- Presenter Young Global Leaders Summit, Tanzania, Afrika (2010)

- Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja (2014-2016)

- Gubernur DKI Jakarta (2017-2022)

Daftar penghargaan

Selama berkarir sebagai akademisi, aktivis sosial dan politikus Indonesia, Anies Baswedan telah menerima sejumlah penghargaan atas dedikasinya pada bidang yang dikerjakan. Berikut daftar penghargaannya:

- AFS Intercultural Program, Milwaukee High School, Wisconsin, AS (1987)

- JAL Scholarship (1993)

- Fulbright Scholarship (1997)

- ASEAN Student Awards Program (USAID-USIA-NAFSA) (1998)

- William P Cole III Fellowship, Universitas Maryland (1998)

- Indonesian Cultural Foundation Scholarship (1999)

- Gerald Maryanov Fellow, Northern Illinois University (2004)

- William P. Cole III Fellow di Maryaland School of Public Policy, ICF Scholarship (2005)

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Riwayat Pendidikan Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra dan Bakal Capres 2024