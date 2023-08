23 Mahasiswa Universitas Jember Belajar Marine Bioengineering dan Biotechnology ke Jerman

Iklan

TEMPO.CO, Jember - Sebanyak 23 mahasiswa Universitas Jember mendapatkan kesempatan belajar ke Jerman melalui program Summer School dari Erasmus+ European Union dan program Study Visit dari Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Para mahasiswa dari FMIPA dan Fakultas Teknik (FT) bertolak ke Jerman, Sabtu, 5 Agustus 2023.

Mereka akan menimba ilmu di Flensburg University of Applied Sciences hingga akhir Agustus mendatang. Di perguruan tinggi itu, mereka akan belajar Marine Bioengineering and Biotechnology. Tiga dosen pembimbing mendampingi sejumlah mahasiswa ini. Para Duta Universitas Jember ini juga dijadwalkan mengunjungi aktivitas riset di University of Kiel yang memiliki fasilitas GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research.

Kartika Senjarini, salah satu dosen pendamping, mengatakan jalinan kerja sama antara Universitas Jember dengan pemerintah Jerman melalui DAAD sudah memasuki tahun ketiga belas.

“Kami telah menyeleksi dan mempersiapkan 23 mahasiswa pilihan ini semenjak November 2022 . Setelah terpilih melalui serangkaian seleksi, mereka kami gembleng dengan kemampuan riset, penguasaan Bahasa Inggris dan Jerman,” ujar Kartika Senjarini.

Selain mengemban misi pendidikan dan penelitian oleh mahasiswa, rombongan Universitas Jember ini juga akan menjajaki kerja sama dengan perguruan tinggi kesehatan di Jerman. Tugas ini dilakukan seiring dengan pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas Jember yang akan mulai dibangun akhir tahun ini.

“Beberapa perguruan tinggi kesehatan yang akan kami kunjungi di antaranya adalah Lubeck Medical School dan Ulm Medical School. Kami berharap pembangunan dan pengembangan RSPTN Universitas Jember akan mendapatkan dukungan dari mitra di Jerman,” kata Wakil Rektor II Universitas Jember, Sri Hernawati yang ke Jerman didampingi Dekan Fakultas Kedokteran.

Rasa bangga dapat mengikuti perkuliahan di Jerman disampaikan juga oleh salah satu mahasiswa peserta yakni Athalla Winengku Raharjo. Menurutnya, dirinya dan kawan-kawan sudah siap menjalani program yang sudah diagendakan. Termasuk akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memperkenalkan Universitas Jember dan Jember serta budaya Indonesia pada khalayak Jerman.

Kegiatan yang akan digelar di antaranya upacara 17 Agustus di kampus Flensburg University of Applied Sciences serta menggelar Indonesian Day selama dua hari, 24-25 Agustus di alun-alun kota Flensburg. Dalam kesempatan ini para mahasiswa Universitas Jember akan menampilkan beragam seni khas Indonesia seperti tari Gandrung Banyuwangi, pemutaran film tentang budaya Indonesia, pameran kain batik dan kegiatan lainnya.

“Kami sudah membawa beragam bahan makanan guna membuat tumpeng nasi kuning saat upacara 17 Agustus di Jerman nanti, termasuk membawa makanan khas Jember seperti Edamame dan tentu saja kopi. Jadi, selain menimba ilmu, kami juga melakukan KKN Internasional,” ujar Athalla yang mahasiswa Program Studi Teknik Mesin FT Universitas Jember ini.

