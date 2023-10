Advan Luncurkan OnePC dengan Desain yang Stylish

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Advan merilis produk All in One PC dengan pilihan prosesor Intel Core i5 dan i7 yang dapat menunjang kebutuhan bisnis di Indonesia. Advan memberikan kebebasan untuk meningkatkan penyimpanan dan RAM sesuai kebutuhan pengguna, dengan warna silver dan layar 24” FHD.

“Jika Anda sedang mencari komputer PC dan ingin menghemat area kerja dan daya listrik, serta flexible, ringkas dan bisa dibawa kemana-mana, OnePC adalah pilihan yang tepat untuk Anda,” ujar Tjandra Tansri, Direktur Advan, dalam keterangannya, 7 Oktober 2023.

OnePC menawarkan pilihan prosesor Intel Core i5 dan i7, yang memastikan performa komputasi yang optimal dalam berbagai situasi. OnePC juga memberikan flexibilitas tambahan untuk meningkatkan penyimpanan sesuai kebutuhan dari para pebisnis. RAM 8GB disematkan di OnePC Intel Core i5, pada Intel Core i7 disematkan RAM 16GB.

OnePC juga menghadirkan layar 24” FHD dengan SRGB 99% yang menghasilkan detail gambar yang tajam, jelas, dan warna yang kontras. Warna body silver memberikan kesan modern dan minimalis di area kerja, sehingga ruangan tampak lebih rapi dan modern.

Perangkat didukung port USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, HDMI, Type C, USB A, Mic In, DC Jack, yang membuat konektivitas OnePC menjadi tinggi. OnePC juga disematkan kamera 5MP yang memungkinkan pengguna melakukan video conference.

“Secara ekslusif, OnePC akan diluncurkan di Tokopedia tanggal 10-16 Oktober 2023. Selama periode ini, Advania bisa memanfaatkan kesempatan menarik. Akan ada harga special yang bisa didapatkan para Advania yang membeli produk OnePC,” ujar Tjandra.

