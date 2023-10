GameHers Summit Janji Ciptakan Ruang Aman bagi Gamer Perempuan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - UniPin sebagai perusahaan penyedia layanan hiburan digital di Indonesia menyatakan terus berkomitmen untuk mendukung setiap gerakan dan kampanye kesetaraan gender, terutama bagi gamer di bidang esports. UniPin kembali bekerja sama dengan Samsung Odyssey dan Circle Luna Nera menggelar acara bertajuk ‘GameHers Summit’ di Kantor Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI), Gandaria, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu.

GameHers Summit adalah kelanjutan dari rangkaian kegiatan GameHers sebelumnya, sebagai perwujudan komitmen penyetaraan antara laki-laki dan perempuan di industri gaming dan esports. Pada acara ini, UniPin, Samsung Odyssey, dan Luna Nera kembali mengundang perempuan-perempuan yang aktif di industri esports untuk sesi sharing dan berkoneksi, merayakan keberadaan mereka sebagai perempuan dalam esports.

Debora Imanuella, pendiri dari Luna Nera, mengatakan bahwa dirinya bersama UniPin mendukung penuh kegiatan-kegiatan emansipasi wanita di bidang esports, salah satunya melalui GameHers. "Ini adalah perwujudan komitmen kami untuk terus menggerakan para perempuan, untuk bersatu melawan diskriminasi dan menyuarakan semangat-semangat kesetaraan,” jelasnya.

Ia berharap, melalui GameHers, tercipta sebuah ruang aman bagi para perempuan, mengingatkan mereka bahwa mereka punya rekan-rekan sesama perempuan yang antusias dengan gaming untuk mengadu dan bercerita. Tantangan yang dihadapi bersama diharapkan akan perlahan-lahan hilang sehingga tidak ada lagi batasan untuk para gamer perempuan dalam berkarya, berprestasi dan bermain game.

GameHers adalah sebuah inisiatif untuk mendobrak batasan dan membuat sebuah ruang aman bagi perempuan untuk berkumpul dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang membuat pengaruh besar bagi seluruh perempuan di industri ini.

Rangkaian talkshow yang digelar bertajuk “Secret Recipe for Women to Thrive Above Prejudices” dan “Intelligence Beyond Beauty and Preservation in a Male-dominated Industry” membahas serba-serbi para perempuan di industri mulai dari diskriminasi yang dialami, cara mereka bertahan, hingga kiat-kiat untuk terus bergerak maju melawan diskriminasi.

