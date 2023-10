Dead Space Hadir di Xbox Game Pass Tepat Saat Halloween

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak game menyenangkan yang hadir di Xbox Game Pass sepanjang bulan Oktober, termasuk Dead Space yang hadir tepat pada saat Halloween.

"Pembuatan ulang Dead Space menawarkan perombakan total dari judul horor fiksi ilmiah awal tahun 2008, dan akan hadir di Game Pass untuk cloud, PC, dan Xbox Series X/S pada tanggal 26 Oktober," menurut laporan The Verge, 18 Oktober 2023.

Jika dihitung, waktu masih seminggu lagi. Apabila sudah tidak sabar, ada spin-off Yakuza Like A Dragon: Ishin! tersedia untuk dimainkan melalui Game Pass di cloud, konsol, dan PC mulai 18 Oktober 2023.

Berikut game lainnya yang akan hadir di Game Pass hingga akhir bulan dan waktu kedatangan.

F1 Manager 2023 (cloud, console, and PC): 19 Oktober

Cities: Skylines II (PC): 24 Oktober

Frog Detective: The Entire Mystery (cloud and console): 26 Oktober

Mineko’s Night Market (cloud, console, and PC): 26 Oktober

Headbangers: Rhythm Royale (cloud, console, and PC): 31 Oktober

Jusant (cloud, console, and PC): 31 Oktober

Microsoft juga mengatakan ada beberapa judul yang akan meninggalkan layanan pada tanggal 31 Oktober, seperti Persona 5 Royal, Gunfire Reborn, Kill It With Fire, Signalis, dan Solasta: Crown of the Magister.

