7 Bidang Keilmuan UI Raih Posisi 1 di Indonesia Versi THE WUR 2024 by Subject

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak sepuluh bidang keilmuan Universitas Indonesia (UI) menduduki posisi teratas di Indonesia versi Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) 2024 by Subject. Dari jumlah itu tujuh di antaranya menduduki peringkat satu di Indonesia. Rektor UI, Ari Kuncoro, mengatakan kerja keras seluruh sivitas akademika UI mampu menaikkan peringkat keilmuan UI di tingkat global.

“Ini suatu hal yang membanggakan karena 10 bidang keilmuan UI masuk dalam 11 bidang ilmu yang dinilai oleh THE WUR 2024 by Subject," kata Ari Kuncoro dilansir dari Antara pada Ahad, 29 Oktober 2023.

Sementara itu, Kepala Biro Transformasi, Manajemen Resiko dan Monitoring Evaluasi UI Vishnu Juwono mengatakan prestasi ini menunjukkan kualitas program studi UI relatif merata seperti yang ditunjukkan pada hasil THE WUR 2024 by Subject ini.

"Tentunya ini lebih memvalidasi kinerja tingkat dunia dari program studi UI seperti juga raihan QS Subject Ranking 2023 lalu dimana 13 Narrow subjects menempati posisi nomor 1 di Indonesia," ujarnya

Jumlah tersebut naik dari tahun lalu. Pada 2023 hanya ada tiga bidang ilmu UI yang menduduki posisi 1 di Indonesia. Ketujuh bidang keilmuan UI yang memperoleh peringkat 1 di Indonesia versi THE WUR 2024 by Subject adalah Arts and Humanities, Business and Economics, Clinical and Health, Engineering, Law, Life Sciences, dan Psychology. Sementara itu, UI menduduki peringkat 2 untuk bidang ilmu Computer Science dan Social Sciences, serta berada di peringkat 3 untuk Physical Sciences.

Di tingkat dunia, keilmuan Law menduduki peringkat 201–250, sedangkan Psychology berada di posisi 301–400. Adapun bidang ilmu Business and Economics dan Arts and Humanities menduduki posisi 401–500; Clinical and Health dan Social Sciences berada di peringkat 501–600; Engineering, Life Sciences, dan Computer Science menduduki peringkat 601–800; serta Physical Sciences ada di peringkat 801–1000.

Jika dibandingkan dengan sebelumnya, peringkat UI mengalami kenaikan di beberapa bidang ilmu. Di bidang Business and Economics naik dari 501-600 menjadi 401-500; di Clinical and Health naik dari 601-800 menjadi 501-600; di bidang Life Sciences naik dari 801-1000 menjadi 601-800; dan untuk bidang Physical Sciences, posisi UI juga meningkat dari 1001+ ke 801-1000.

Dari keseluruhan bidang ilmu, UI merupakan satu-satunya universitas di Indonesia yang masuk THE WUR 2024 by Subject untuk Arts and Humanities, Law, dan Psychology.

Atas pencapaian tersebut, peringkat UI di THE WUR 2024 by Subject ditentukan berdasarkan penilaian pada lima indikator utama, yakni Teaching (29,50 persen), Research Environment (29 persen), Research Quality (30 persen), International Outlook (7,50 persen), dan Industry (4 persen).

Kelima indikator tersebut diterapkan pada sebelas bidang ilmu yang dinilai dalam pemeringkatan. Dari sepuluh bidang ilmu yang masuk dalam THE WUR 2024 by Subject, UI unggul untuk Business and Economics dengan Overall Score 34,2–37,3; Law dengan score 34,0–38,7; dan Psychology dengan score 36,3–41,4.

