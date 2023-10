Cara Membuat Sound of Text WhatsApp Terbaru 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nada dering berbunyi suara google saat ini sedang populer di masyarakat. Cara membuatnya cukup mudah, yaitu menggunakan situs sound of text. Nada dering unik itu biasanya banyak digunakan sebagai nada panggilan masuk atau pesan pada aplikasi Whatsapp.

Sound of text adalah situs yang dapat menghasilkan audio dan nada dering dari sebuah teks atau kalimat. Sound of text bisa mengubah tulisan kata-kata menjadi suara mirip google. Lantas, bagaimana cara membuat sound of text untuk WhatsApp?

Cara Membuat Sound Of Text untuk WhatsApp Terbaru 2023

Cara membuat sound of text sangat mudah dilakukan tanpa harus instal aplikasi. Cukup mengunjungi situs sound of text, maka Anda bisa langsung membuat nada dering dari kata-kata. Selain itu, Anda juga bisa membuat suara google dengan dialek bahasa yang diinginkan.

Melalui sound of text, nada dering memang menjadi terdengar lebih menarik. Tak heran, banyak orang menggunakan layanan tersebut karena ingin membuat nada dering dengan kata-kata buatan sendiri. Dengan begitu, nada dering panggilan atau pesan masuk menjadi lebih lebih keren untuk didengar.

Agar tidak penasaran, berikut adalah cara membuat sound of text terbaru 2023. Simak penjelasannya berikut ini.

Kunjungi situs soundoftext.com di browser ponsel

Pada kolom “Text”, tulis kata-kata yang ingin diubah menjadi suara Google

Pada ‘Voice’, lalu pilih Bahasa Indonesia sebagai dialek pada audionya. Anda juga bisa memilih dialek dari bahasa lain sesuai keinginan

Klik ‘Submit’ untuk mengubah kalimat atau kata-kata menjadi audio mirip suara Google

Tunggu proses konversi kata-kata menjadi suara Google

Setelah konversi selesai, klik 'Play' untuk mendengarkan hasilnya

Klik ‘Download’ jika ingin menyimpannya di ponsel.

Audio yang telah didownload berbentuk berkas MP3 dan siap untuk dijadikan nada dering notifikasi WA.

Cara Membuat Nada Dering WA dari Sound Of Text

Agar sound of text bisa dijadikan nada dering WA, berikut adalah cara yang bisa dilakukan, diantaranya:

Buka aplikasi WhatsApp pada ponsel Klik menu titik tiga pada bagian kanan atas WhatsApp dan pilih menu ‘Setelan’ Masuk ke bagian ‘Notifikasi’, lalu klik ‘Nada notifikasi’ Cari berkas MP3 dari sound of text yang telah dibuat dan didownload sebelumnya Pilih berkas nada dering tersebut Audio dari sound of text sudah bisa dijadikan sebagai nada dering panggilan di WA

Sayangnya, kata-kata atau tulisan yang bisa dijadikan suara lewat sound of text mempunyai limit atau batasan jumlah huruf. Tulisan yang bisa dikonversi menjadi suara Google hanya bisa sebanyak 200 karakter saja. Jadi, kalimat yang ditulis hanya bisa berupa kata-kata sederhana.

Itulah cara membuat sound of text terbaru 2023 untuk WA tanpa aplikasi dengan mudah di HP atau PC.

Melalui cara tersebut, Anda dapat dengan mudah membuat suara Google tanpa perlu repot mendownload aplikasi. Dengan begitu, suara Google bisa langsung diunduh dan diakses secara mudah melalui browser.

