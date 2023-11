Kyoto iUP Scholarship, Beasiswa S1 Tanpa Syarat Bahasa Jepang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kyoto University membuka program beasiswa bernama Kyoto International Undegraduate Program atau iUP Scholarship bagi calon mahasiswa internasional. Kyoto iUP adalah program yang terdiri dari kursus persiapan selama enam bulan dan program sarjana selama empat tahun. Selain kelas-kelas di bidang spesialisasi utama masing-masing mahasiswa, program ini menyediakan kursus bahasa Jepang intensif.

Fakultas dan jurusan yang tersedia

Beasiswa Kyoto iUP ini hanya dibuka untuk fakultas dan jurusan tertentu, antara lain:

Baca Juga: Daftar 5 Negara dengan Utang Terbanyak

1. Fakultas Studi Manusia Terpadu

2. Fakultas Pendidikan

3. Fakultas Hukum

Baca Juga: 3 WNI Dapat Penghargaan Bintang Jasa Jepang 2023

4. Fakultas Ekonomi

5. Fakultas Sains

- Ilmu Matematika

- Fisika dan Astrofisika

- Ilmu Bumi dan Planet

- Kimia

- Ilmu Biologi

6. Fakultas Ilmu Farmasi

- Ilmu Farmasi

7. Fakultas Teknik

- Teknik Sipil, Lingkungan dan Sumber Daya

- Arsitektur

- Ilmu Teknik

- Teknik Elektro dan Elektronik

- Ilmu Informatika dan Matematika

- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kimia

8. Fakultas Pertanian

- Ilmu Bioresource (Biologi Pertanian)

- Ilmu Hayati Terapan (Kimia Pertanian)

- Teknik Pertanian dan Lingkungan

- Ekonomi Pangan dan Lingkungan

- Ilmu Kehutanan dan Biomaterial

Benefit yang ditawarkan

Benefit yang akan didapatkan oleh para penerima beasiswa ini meliputi:

1. Biaya kursus persiapan bahasa Jepang

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Biaya masuk 28.200 yen atau setara dengan Rp 2,9 juta

- Biaya pendidikan 296.000 yen atau setara dengan Rp 31 juta

2. Biaya kuliah Sarjana

- Biaya masuk 282.000 yen atau setara dengan Rp 29 juta

- Biaya pendidikan 525.800 yen atau setara dengan Rp 55 juta per tahun

3. Akomodasi dormitori untuk 2 tahun pertama

4. Biaya pengembangan karier dan kebutuhan lain.

Persyaratan pendaftar

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaftar Kyoto iUP Scholarship adalah sebagai berikut:

1. Bukan merupakan warga negara Jepang dan harus berstatus kependudukan "Pelajar" pada saat pendaftaran

2. Pendaftar harus memenuhi setidaknya satu dari lima syarat berikut:

- Telah atau akan menyelesaikan setidaknya 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah di negara selain Jepang yang diakui oleh pemerintah Jepang, pada tanggal 30 September 2024

- Telah atau akan menyelesaikan setidaknya 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah di lembaga pendidikan di Jepang yang diakui oleh pemerintah Jepang, pada 30 September 2024

- Telah atau akan menyelesaikan 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah di lembaga pendidikan yang terakreditasi oleh Western Association of Schools and Colleges, Council of International Schools, Association of Christian Schools International, atau New England Association of Schools and Colleges sebelum 30 September 2024

- Telah mendapatkan gelar Baccalaureate Internasional, Abitur Jerman, Baccalaure Prancis atau Sertifikat Umum Pendidikan Tingkat Lanjut paling lambat 30 September 2024

- Memiliki latar belakang akademis yang diakui oleh Universitas Kyoto

3. Berusia minimal 18 tahun pada tanggal 1 April 2025.

Dokumen persyaratan

Berikut ini sejumlah dokumen yang menjadi syarat untuk mendaftar pada beasiswa Kyoto iUP Scholarship:

1. Foto diri

2. Fotokopi paspor

3. Bukti pembayaran pendaftaran

4. Transkrip nilai

5. Ijazah atau surat keterangan akan lulus

6. Form khusus yang harus diisi oleh sekolah

7. Tes kemampuan bahasa Inggris

8. Tes standar (Ujian Nasional di Indonesia)

9. Esai 600 kata dalam bahasa Inggris

Linimasa seleksi beasiswa

Pendaftaran: 1 November - 4 Desember 2023

Pengumuman Seleksi Administrasi: 9 Februari 2024

Tes Wawancara: 27 Februari - 11 Maret 2024

Pengumuman Lolos Beasiswa: 5 April 2024

Batas Konfirmasi: 7 Mei 2024

Persiapan Belajar di Jepang: Mei - September 2024

Tiba di Jepang: Akhir September 2024

Daftar Kursus Persiapan: 1 Oktober 2024

Tes Kualifikasi Fakultas: Januari - Februari 2025

Daftar Program Sarjana: April 2025

Pilihan Editor: Universitas di Taiwan Buka Beasiswa untuk Lulusan Kampus Vokasi Indonesia, Ini Jurusan yang Dicari