Google dalam Pembicaraan untuk Berinvestasi pada Startup AI Character.AI

TEMPO.CO, Jakarta - Google sedang dalam pembicaraan untuk menginvestasikan ratusan juta dolar di Character.AI. Pembicaraan itu terjadi saat startup chatbot kecerdasan buatan yang berkembang pesat itu mencari modal untuk melatih model dan memenuhi permintaan pengguna, menurut dua sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.

Investasi tersebut, dalam bentuk utang yang dapat dikonversi ke dalam modal, menurut sumber ketiga, akan memperdalam kemitraan yang sudah terjalin antara Character.AI dan Google, yang menggunakan layanan cloud Google dan Tensor Processing Unit (TPU) untuk melatih model.

Google dan Character AI tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Didirikan oleh mantan karyawan Google Noam Shazeer dan Daniel De Freitas, Character.AI memungkinkan orang untuk mengobrol dengan selebriti versi virtual seperti Billie Eilish atau karakter anime, sekaligus membuat chatbot dan asisten AI mereka sendiri.

Layanan ini gratis untuk digunakan, tetapi menawarkan model berlangganan dengan biaya US$ 9,99 per bulan bagi pengguna yang ingin melewati antrean virtual untuk mengakses sebuah chatbot.

Chatbots Character.AI, dengan berbagai peran dan nada untuk dipilih, telah menarik pengguna berusia 18 hingga 24 tahun, yang menyumbang sekitar 60 persen dari lalu lintas situs webnya, menurut data dari Sameweb.

Demografi ini membantu perusahaan memposisikan dirinya sebagai penyedia pendamping AI pribadi yang lebih menyenangkan, dibandingkan dengan chatbot AI lainnya dari ChatGPT OpenAI dan Bard Google.

Perusahaan itu sebelumnya mengatakan situs webnya telah menarik 100 juta kunjungan bulanan dalam enam bulan pertama sejak peluncurannya.

Character.AI juga sedang dalam pembicaraan untuk meningkatkan pendanaan ekuitas dari investor modal ventura, yang dapat memberi nilai lebih dari US$ 5 miliar bagi perusahaan, kata sumber. Pada bulan Maret, mereka mengumpulkan US$ 150 juta dalam putaran pendanaan yang dipimpin oleh Andreessen Horowitz dengan penilaian US$ 1 miliar.

Pembicaraan dengan Google sedang berlangsung dan ketentuan kesepakatan dapat berubah, kata sumber tersebut, yang meminta agar tidak disebutkan namanya karena diskusi tersebut bersifat pribadi.

Google telah berinvestasi pada berbagai startup AI, termasuk US$ 2 miliar untuk pembuat model Anthropic dalam utang yang dapat dikonversi ke modal, selain investasi ekuitas sebelumnya. Anthropic menggunakan layanan cloud Google serta TPU versi terbaru.

Hal ini merupakan bagian dari tren terkini di mana penyedia layanan cloud berteknologi besar membuat kesepakatan dengan perusahaan AI untuk menarik mereka agar menggunakan cloud atau perangkat keras tertentu dalam perlombaan intensif komputer untuk membangun model dan melayani konsumen, termasuk investasi Microsoft di OpenAI dan taruhan Google dan Amazon pada Anthropic.

Ketua Komisi Perdagangan Federal AS Lina Khan mengatakan pada sebuah acara di San Francisco pekan lalu bahwa lembaga tersebut sedang mempertimbangkan investasi penyedia cloud di startup AI untuk memeriksa perilaku anti-persaingan.

