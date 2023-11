Tips Beriklan di Instagram: Mudah dan Cepat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penggunaan media sosial sudah menjadi norma di berbagai kalangan, membuat Instagram menjadi platform hiburan favorit. Instagram, menurut DataReportal, merupakan salah satu media sosial terbesar di dunia dengan lebih dari 1 miliar pengguna global.

Di Indonesia, pengguna Instagram mencapai sekitar 89 juta orang. Dengan basis pengguna yang besar, Instagram Ads memiliki jangkauan yang luas, mendukung berbagai format kreatif, seperti tulisan, gambar, dan video.

Instagram Ads, sebagai layanan iklan berbayar di bawah Meta Ads khusus untuk Instagram, memungkinkan bisnis mempromosikan produk, layanan, atau merek kepada target audience. Iklan Instagram muncul dalam bentuk gambar atau video yang diberi label "sponsored" di feed, story, dan reels.

Cara Memasang Instagram Ads

Untuk memulai proses beriklan di Instagram Ads, pastikan terlebih dahulu bahwa akun Instagram atau toko online Anda sudah diubah menjadi Business Account. Pastikan juga Anda telah membuat postingan yang ingin diiklankan, baik dari feed maupun Instagram story. Setelah itu, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Login ke akun Instagram Anda.

2. Buka postingan atau story yang ingin diiklankan.

3. Klik tombol Boost Post pada postingan feed atau tombol Boost pada postingan story.

4. Selanjutnya, tentukan goal atau tujuan Anda dalam memasang Instagram Ads. Terdapat tiga opsi goal yang dapat Anda pilih, yaitu meningkatkan jumlah kunjungan ke profil, meningkatkan kunjungan ke website, atau meningkatkan jumlah direct messages.

5. Setelah memilih goal, klik Next. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke pengaturan target iklan. Anda dapat memilih target secara otomatis dari Instagram atau membuat target kustom sendiri. Jika Anda memilih iklan tertarget atau kustom, klik Create Your Own.

6. Isi nama audience yang Anda targetkan dan pilih lokasi yang ingin Anda jangkau. Sesuaikan lokasi dengan produk yang Anda pasarkan. Selanjutnya, masukkan interest dari target audience, seperti olahraga, fitness, atau gym, sesuai dengan jenis produk yang diiklankan.

7. Tentukan juga target usia dan jenis kelamin pada bagian Age & Gender. Setelah menyelesaikan pengaturan target audience, klik tanda centang di pojok kanan atas dan klik Next untuk melanjutkan.

8. Berikutnya, tentukan budget iklan Anda dan durasinya. Anda dapat memulai dengan budget Rp.20.000/hari hingga Rp.10.000.000/hari, dengan durasi iklan mulai dari 1 hingga 30 hari. Semakin besar budget dan durasi, semakin luas jangkauan iklan Anda. Pilihlah budget dan durasi sesuai kebutuhan.

9. Setelah menentukan budget dan durasi, klik Next. Anda akan melihat review iklan, termasuk goal, target audience, dan budget yang telah Anda atur sebelumnya. Anda juga dapat melihat tampilan iklan dengan mengklik Preview Ad.

10. Langkah terakhir adalah mengisi saldo Instagram Ads dan klik tombol Boost Post untuk memulai Instagram Ads Anda.

