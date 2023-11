Eks CEO Binance Changpeng Zhao Ingin Tinggalkan AS, Rawat Pasangan dan 3 Anak di UEA

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara mantan CEO Binance Changpeng Zhao mendesak hakim AS untuk menolak permintaan Departemen Kehakiman yang melarang dia kembali ke rumahnya di Uni Emirat Arab sampai dia dijatuhi hukuman karena melanggar persyaratan anti pencucian uang.

Mengutip Reuters, Minggu, 26 November 2023, pengacara Zhao dalam pengajuannya pada hari Kamis meminta Hakim Distrik AS Richard Jones di Seattle untuk tidak membatalkan persyaratan jaminan yang ditetapkan oleh hakim pada hari Selasa lalu. Hal ini yang akan memungkinkan dia meninggalkan AS sambil menunggu hukuman.

Zhao, warga negara UEA dan Kanada, mengundurkan diri sebagai CEO Binance pada hari Selasa setelah mengaku bersalah karena dengan sengaja menyebabkan pertukaran mata uang kripto global gagal mempertahankan program anti pencucian uang yang efektif.

Pihak berwenang AS mengatakan Binance melanggar undang-undang anti pencucian uang dan sanksi AS. Perusahaan itu gagal melaporkan lebih dari 100,000 transaksi mencurigakan dengan organisasi yang digambarkan AS sebagai kelompok teroris termasuk Hamas, Al Qaeda, dan Negara Islam Irak dan Suriah.

Perusahaan sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan setuju untuk membayar lebih dari $4,3 miliar. Zhao telah setuju untuk membayar denda sebesar $150 juta kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS, dan jaksa dalam pengajuannya pada hari Rabu mengatakan bahwa ia menghadapi hukuman hingga 18 bulan penjara.

Departemen Kehakiman telah meminta Jones pada hari Senin untuk membatalkan keputusan Hakim AS Brian Tsuchida yang mengizinkan Zhao pulang ke UEA menjelang hukumannya pada 23 Februari. Ini setelah dia setuju untuk membebaskannya dengan jaminan $175 juta.

Pemerintah mengatakan mereka mungkin tidak dapat menjamin kepulangannya jika dia memilih untuk tidak kembali ke AS untuk menjalani hukuman. Hal ini mengingat negara tersebut tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan UEA dan Zhao adalah seorang multi-miliarder dengan aset yang signifikan.

Namun pengacara Zhao berpendapat mantan CEO tersebut telah menunjukkan bahwa dia tidak berisiko melarikan diri dengan menyetujui paket jaminan "substansial" dan secara sukarela datang ke AS untuk menerima tanggung jawab atas tindakannya.

Mengizinkan Zhao kembali ke UEA akan memungkinkan dia merawat pasangannya dan tiga anaknya serta mempersiapkan mereka untuk hukumannya, kata pengacara pembela.

Departemen Kehakiman menanggapi secara singkat pada hari Jumat bahwa keputusannya pada sidang hari Selasa untuk merekomendasikan Zhao tetap bebas sebelum hukuman dijatuhkan adalah hal yang “luar biasa” dan hanya karena mereka yakin risiko penerbangan yang ditimbulkannya dapat “dikelola” dengan membatasi perjalanannya.

“Dalam sebagian besar kasus, terdakwa multi-miliarder yang telah mengaku bersalah, menghadapi kemungkinan hukuman penjara, dan tinggal di negara yang tidak mengekstradisi warganya ke Amerika Serikat akan ditahan,” kata pengacara Departemen Kehakiman.

