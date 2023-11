Samsung Galaxy A15 Muncul di Marketplace AS dalam 2 Versi, Ini Spesifikasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung dilaporkan telah meluncurkan ponsel entry-level terbarunya, yakni Galaxy A15 secara diam-diam di pasar Amerika Serikat.

Berdasarkan pantauan dari 9To5Google, ponsel tersebut sudah hadir di situs web Walmart. Menurut laporan, A15 akan tersedia dalam dua konfigurasi berbeda tergantung pada operatornya.

Versi Cricket Wireless menampilkan layar IPS LCD 6,5 inci yang mampu menghasilkan resolusi Full HD Plus (2.220 x 1.080 piksel) dengan refresh rate adaptif 90 Hz. Sementara itu, versi Boost Mobile menyatakan ponsel ini memiliki layar AMOLED yang menghasilkan resolusi 1080p (1.920 x 1.080 piksel). A15 versi Cricket Wireless akan dibanderol 150 dolar AS sedangkan versi Boost Mobile 140 dolar AS.

Spesifikasi Samsung Galaxy A15

Mengutip TechRadar, Galaxy A15 bisa menjadi penawaran yang jauh lebih baik jika dibandingkan pendahulunya, yakni Galaxy A14. Tidak hanya tampilannya yang lebih bagus, namun kedua versi model baru ini juga jauh lebih murah.

Dilihat dari spesifikasinya, A15 hampir identik dengan A14. Versi Boost Mobile memiliki pengaturan kamera yang sama dengan lensa 50 MP di bagian belakang sedangkan ponsel di Cricket Wireless memiliki lensa belakang 13 MP.

Keduanya memiliki kamera selfie 13 MP. Untuk segi daya, keduanya hadir dengan baterai 5.000mAh yang sama, namun mendukung pengisian cepat 25W, bukan 15W seperti pada model lama.

Ukuran penyimpanan tetap pada 128GB yang dapat diperluas hingga 1TB melalui kartu microSD. Hal yang sama berlaku untuk memori karena A15 memiliki RAM 4GB. Yang menarik, versi Boost Mobile lebih berat dengan bobot 201,8 gram sementara versi Cricket Wireless ada di angka 159,8 gram. Fitur penting lainnya meliputi prosesor MediaTek 6835 dan pemindai sidik jari di bagian samping bodi ponsel.

