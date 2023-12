Garena Rilis Game Black Clover M: Rise Of The Wizard King, Raih Top Download di App Store

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Garena, developer dan publisher game, resmi meluncurkan game RPG Black Clover M: Rise Of The Wizard King di App Store dan Google Play secara global pada Kamis, 30 November 2023.

Dalam waktu singkat setelah setelah pre-download dimulai, game ini langsung menduduki peringkat download teratas App Store di lebih dari 100 market seluruh dunia dengan jumlah pre-registrasi sebanyak 5 juta pendaftar.

Black Clover M: Rise Of The Wizard King adalah game yang dikembangkan oleh VIC Game Studios dan didasarkan dari serial anime ‘Black Clover’. Game ini akan mengajak semua pemain untuk mengeluarkan kemampuan magis dari dalam diri mereka dan bergabung dalam petualangan untuk menjadi Wizard King.

Game ini menawarkan sistem karakter dan tampilan 3D menarik, di mana pemain bisa melihat langsung adegan-adegan klasik dari anime aslinya. Pemain juga bisa terlibat dalam pertarungan cepat sambil menyusun strategi untuk menyelesaikan misi selama berpetualang. Para pemain bisa menjelajahi dunia magis ‘Black Clover’ melalui sudut pandang Asta dan menemukan lokasi ikonik di dalam game.

Untuk merayakan perilisan global Black Clover M: Rise Of The Wizard King, Garena akan memberikan semua hadiah pre-registration milestones, termasuk karakter Mimosa dan kostum eksklusif Cafe Uniform miliknya. Tidak hanya itu, pemain akan mendapatkan hadiah utama Yami’s Skill Page, karakter SSR Charlotte, dan masih banyak lagi setelah men-download dan memainkan Black Clover M: Rise Of The Wizard King.

Para pemain bisa berpartisipasi di Summon Event, seperti Selective Summon, Season 1 Rate-Up Summon (Clover Academy), dan New Mage Rate-up Pickup. Dalam event tersebut, pemain akan mendapatkan Mage SSR dari Clover Academy, seperti Asta, Yami, Mimosa, dan SSR Yami, sang Kapten Black Bulls. Pemain juga bisa menemukan Seasonal Skill Page Rate-Up Summon di dalam game Black Clover M: Rise Of The Wizad King. Setiap pemain juga bisa mendapatkan hadiah eksklusif dengan menyelesaikan berbagi event in-game.

Para pemain bisa memilih voiceover karakter dalam bahasa Jepang atau Inggris, sesuai dengan pengisi suara di serial animenya. Pemain juga bisa memilih subtitle dari delapan bahasa yang tersedia, termasuk Inggris, Meksiko, Spanyol, Portugis, Jerman, Prancis, Mandarin Tradisional, Thailand, dan Bahasa Indonesia.

