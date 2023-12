Inilah 10 Kampus Indonesia Terbaik Versi QS Asian University Ranking 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Quacquarelli Symonds (QS) telah merilis peringkat kampus terbaik yang ada di dunia pada 2024. Di Asia, beberapa kampus asal Indonesia bisa bersaing dengan kampus unggulan Asia yang berjumlah 856 universitas.

Berikut 10 besar kampus terbaik Indonesia versi QS Asian University Ranking 2024.

1. Universitas Indonesia

Dikutip dari topuniversities.com, Universitas Indonesia (UI) memperoleh peringkat 48 se-Asia, 10 se-Asia Tenggara, dan menjadi nomor 1 se-Indonesia. UI berhasil meraih skor 62,9. Peringkat ini naik satu tingkat daripada peringkat tahun 2023, yakni 49.

2. Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada (UGM) berhasil menempati ranking 54 se-Asia, 12 se-Asia Tenggara, dan nomor 2 se-Indonesia. Salah satu kampus tertua di Indonesia ini berhasil memperoleh skor penilaian 56,6. Peringkat yang didapat UGM tahun ini lebih baik dua peringkat dibanding tahun sebelumnya.

3. Institut Teknologi Bandung

Institut Teknologi Bandung (ITB) menduduki peringkat 60 se-Asia,13 se-Asia Tenggara, dan nomor 3 se-Indonesia. ITB menorehkan skor 54 secara keseluruhan dalam daftar kampus terbaik. Perolehan ini lebih baik tiga peringkat dibanding 2023 yang menduduki peringkat 63.

4. Universitas Airlangga

Universitas Airlangga (Unair) berhasil merangsek ke peringkat 67 Asia setelah tahun sebelumnya bertengger di posisi 81. Pada tahun ini, Unair berhasil memperoleh skor 53,1 dan menempati kampus terbaik nomor 15 se-Asia Tenggara. Unair juga menjadi kampus terbaik keempat di Indonesia versi QS AUR 2024.

5. Institut Pertanian Bogor University

IPB University mendapatkan peringkat kelima dalam daftar kampus terbaik di Indonesia menurut QS AUR 2024 dengan skor penilaian 41.7. Peringkat IPB University untuk skala Asia adalah 106, naik enam tingkat dibandingkan 2023. Di kancah Asia Tenggara, IPB University bertengger di peringkat 23.

6. Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mendapatkan peringkat keenam dalam daftar kampus terbaik di Indonesia menurut QS AUR 2024 dengan skor penilaian 36.3 secara keseluruhan. Peringkat ITS untuk skala Asia adalah 128, naik 18 tingkat dibandingkan tahun 2023. Di Asia Tenggara, ITS menempati posisi 27 dan berbagi tempat dengan Singapore University of Technology and Design.

7. Universitas Padjadjaran

Universitas Padjadjaran (Unpad) mendapatkan peringkat ketujuh dalam daftar kampus terbaik di Indonesia menurut QS AUR 2024 dengan skor penilaian keseluruhan 31. Peringkat Unpad untuk skala Asia adalah 160, naik 31 tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Unpad memperoleh peringkat 38 se-Asia Tenggara.

8. Universitas Diponegoro

Universitas Diponegoro (Undip) menduduki peringkat 177 se-Asia, 43 se-Asia tenggara, dan peringkat 8 se-Indonesia.

9. Universitas Brawijaya

Universitas Brawijaya (UB) berhasil menduduki peringkat 9 se-Indonesia. Di Asia, UB berhasil mendapat peringkat 208 dan peringkat 49 di Asia Tenggara.

10. Universitas Bina Nusantara

Universitas Bina Nusantara (Binus) menjadi kampus terbaik kesepuluh di Indonesia. Binus berhasil menduduki peringkat 224 asia dan bertengger di nomor 53 se-Asia Tenggara.

ANNISA FEBIOLA

