Tren 2024 Dell: Demokratisasi AI, Ekspansi Edge Modern, dan Pentingnya Zero Trust

TEMPO.CO, Jakarta - Dell menyoroti beberapa tren baru yang akan membentuk industri teknologi pada tahun 2024 dan di masa depan, yaitu demokratisasi kecerdasan buatan (AI), ekspansi edge modern, dan peran penting zero trust.



"AI menjadi inti dunia TI dan edge adalah cara kita mewujudkannya di lini produksi. Zero Trust adalah cara kita mengamankannya, dan akhirnya kuantum akan menjadi hal yang memberdayakan AI dalam jangka panjang untuk mencapai kinerja dan efisiensi yang dibutuhkan untuk mengembangkannya ke dalam sebuah sistem global," ungkap John Roese, Global Chief Technology Officer Dell, dalam acara media briefing bertajuk Visi 2024 baru-baru ini.

"Pertimbangkan AI secara aktif, tapi jangan melakukannya secara terpisah dari arsitektur lainnya. Dengan demikian Anda bisa memastikan visi dan aktivitas yang Anda lakukan akan sejalan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang," tambahnya.

AI akan menjadi pusat perhatian, beralih dari teori ke praktik

Roese menekankan bahwa dialog tentang Gen AI akan beralih dari teori ke praktik dengan infrastruktur dan biaya pelatihan bergeser ke inferensi dan biaya operasional dengan tanggung jawab kepemimpinan yang lebih besar. Fokus perusahaan akan semakin beralih dari eksperimen umum ke fokus strategis dari pimpinan-ke-karyawan (top-down) untuk memilih beberapa proyek Gen AI yang benar-benar dapat mewujudkan transformasi.

"Meski Gen AI telah mencetuskan ide-ide yang sangat kreatif tentang bagaimana Gen AI akan mentransformasi bisnis dan dunia, hanya sedikit aktivitas Gen AI yang nyata dan terukur. Memasuki tahun 2024, kita akan melihat gelombang pertama proyek-proyek enterprise Gen AI mencapai tingkat kesiapan yang akan mengungkap peran penting Gen AI yang belum dapat dipahami saat ini," kata Roese.

Peter Marrs, President Dell, Asia Pasifik dan Jepang (APJ), menjelaskan bahwa dengan keunggulan inovasi, wilayah APJ berada di posisi terdepan, dengan potensi untuk menggelar dan menerapkan AI dalam berbagai kasus penggunaan yang berdampak besar.

Melihat lebih jauh ke masa depan, Roese menjelaskan bahwa komputasi kuantum akan mengatasi masalah utama dari Gen AI dan sebagian besar AI berskala besar, yaitu kebutuhan akan sumber daya komputasi yang ekstrem.

Ekspansi edge modern dan berlanjutnya dominasi multicloud

Roese menyampaikan bahwa perusahaan akan menyadari bahwa ada dua cara untuk membangun sebuah edge modern, yaitu mengembangkan mono-edge dengan cepat atau sebagai sebuah platform edge multicloud. Menurutnya, cara kedua di mana adopsi pendekatan “platform edge” dengan edge modern sebagai perpanjangan dari infrastruktur multicloud adalah cara yang tepat untuk maju.

Karena data akan terus menjadi pusat masa depan kita, memanfaatkan data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan akan sangat penting untuk membuka peluang-peluang bisnis yang transformatif. Marrs mengatakan bahwa meskipun penggunaan multicloud telah menjadi hal umum di APJ, perlu ada strategi khusus untuk menghadirkan ketangkasan dan inovasi bisnis.

Zero Trust menjadi benteng pertahanan

Dengan demokratisasi AI, serta semakin banyaknya data dan kecerdasan yang bergerak ke level Edge, Marrs menegaskan kembali bahwa pengelolaan data akan menjadi semakin penting untuk mengamankan masa depan digital di wilayah APJ, dan dengan semakin meningkatnya ancaman di titik masuk data (threat surface), kesadaran akan pentingnya membangun arsitektur Zero Trust secara riil dan mewajibkan penggunaannya juga akan ikut meningkat.

“Tahun 2023 telah ada banyak diskusi tentang Zero Trust dan peran pentingnya dalam upaya keamanan siber dunia. Memasuki tahun 2024, kita akan beralih dari dunia di mana Zero Trust hanyalah sebuah ‘istilah populer’ ke dunia di mana teknologi nyata, standar nyata, dan bahkan sertifikasi akan memperjelas arti dari Zero Trust yang sebenarnya,” kata Roese.

Bersama-sama menciptakan masa depan berbasis data

Dengan pesatnya transformasi dan semakin berkembangnya tingkat kesiapan digital di APJ, lanskap di kawasan ini telah siap untuk menerapkan berbagai teknologi baru tersebut. Marrs menekankan bahwa dalam beberapa tahun ke depan pendekatan ekosistem akan mendorong industri TI untuk bersama-sama mempelajari studi kasus terbaik untuk menerapkan dan memanfaatkan teknologi terbaik untuk menciptakan dampak yang lebih besar bagi perusahaan dan komunitas di APJ dan sekitarnya.

“Semua kemajuan dan perkembangan yang luar biasa saat ini hanya bisa terjadi berkat etos kolaborasi dan ekosistem. Gen AI menjadi contoh di mana kita bisa melihat perlu adanya kerja sama industri untuk meraih hasil yang lebih besar bersama-sama,” kata Marrs.

