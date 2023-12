Mengenal Songket, Aplikasi Deteksi Dini Karhutla Sumsel yang Dikenalkan di Forum Dunia

Iklan

TEMPO.CO, Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memanfaatkan teknologi digital dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Aplikasi itu disebut Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Provinsi Sumatera Selatan atau disingkat Songket.

Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni menjelaskan aplikasi Songket saat berbicara di sesi Talkshow “B5 Role of ACCTHPC: towards FOLU Net Sink 2030 and Haze Free ASEAN by 2030” sebagai bagian dari the 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change di Uni Emirat Arab, dua hari yang lalu.

Fatoni menjelaskan Songket digagas oleh Pemprov Sumsel bekerja sama dengan Polda Sumsel, World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Forum DAS Sumsel. Aplikasi itu merupakan sistem informasi berbasis WebGIS untuk deteksi dini karhutla.

“Melalui Songket Sumsel, maka pengambilan keputusan dalam pencegahan dan pemadaman serta penegakan hukum karhutla di Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih efektif dan efisien karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat,” kata Fatoni.

Mengenal Songket

Kepala Bidang KSDAE dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Sumsel Syafrul Yunardy selaku pengembang Aplikasi Songket mengatakan Songket merupakan solusi untuk menjawab kebutuhan dalam penguatan sistem peringatan dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan. “Kami masih melakukan pengembangan lebih lanjut dalam kerangka penyempurnaan berdasarkan masukan, saran dan kebutuhan para pihak,” kata dia, Rabu, 13 Desember 2023.

Selain itu, pihaknya melakukan pelatihan untuk para pihak di tahun 2024 mendatang.

Songket dikembangkan dengan mempertimbangkan instrumen kebijakan, pengalaman pengendalian karhutla tahun 2015, pemanfaatan kebijakan satu peta, sistem peringatan dini dalam kerangka smart province dan keterbukaan informasi publik. Dalam aplikasi Songket, terdapat berbagai informasi yang ter-update, mulai dari informasi titik panas terbaru, informasi prakiraan cuaca serta arah & kecepatan angin terkini; analisis titik panas, analisis Jarak Lurus Terdekat (Euclidean Distance) Titik Panas terhadap Posko Pengendalian dan Sumber Air; analisis Akses Jalan Serta Rute Terdekat (Routing Analysis), dan waktu tempuh terhadap titik panas; serta analisis data spasial yang bersumber dari eksternal data seperti GPS dan Lainnya berformat KML, GPX, GeoJSON, TopoJSON, IGC, terhadap data tematik di dalam Pantau Songket.

Aplikasi Songket sudah diintegrasikan dengan kamera pengintai (asap digital) bekerja sama dengan Telkom untuk dipasang pada setiap tower BTS di Sumsel. Songket diluncurkan pada Mei 2021.

Saat peluncuran, dua tahun silam, Herman Deru, Gubernur Sumsel kala itu menjelaskan nama aplikasi Songket dipilih sesuai wastra karya kearifan lokal Sumsel. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menjadi pelapor yang langsung dapat diterima oleh petugas yang ada di command center lengkap dengan titik koordinat dan titik akses menuju lokasi.

Pada berbagai kesempatan, Pemprov Sumsel menggandeng aparat keamanan untuk mensosialisasikan Songket kepada masyarakat. Kepolisian Daerah Sumsel juga mengimplementasikan songket dengan disandingkan tim Drone Squard Karhutla.

