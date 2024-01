Daftar Beasiswa 2024 yang Segera Dibuka, Ada LPDP hingga Global Korea Scholarship

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada sejumlah beasiswa yang akan dibuka pada tahun ini. Beberapa di antaranya menawarkan program beasiswa untuk ke jenjang magister atau S2. Program bantuan pendidikan ini dapat berasal dari pemerintah, swasta, hingga dari kampus itu sendiri.

Selain itu, keuntungan atau benefit yang ditawarkan juga bermacam-macam, namun tetap mendukung studi para mahasiswanya. Lantas, apa saja daftar beasiswa S2 2024 yang akan segera dibuka? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Salah satu program beasiswa S2 2024 yang akan segera dibuka pada 11 Januari mendatang adalah Lembaga Pengelola Pendidikan atau LPDP. Biasanya, tahap pertama program ini dibuka setiap awal tahun dengan disalurkan melalui empat skema jenis program beasiswa. Mulai dari Beasiswa Umum, Beasiswa Afirmasi, Beasiswa Targeted, dan Beasiswa Kolaborasi.

Program beasiswa pascasarjana dari pemerintah ini akan menanggung dana pendidikan dan dana pendukung lainnya. Dana pendidikan ini mencakup dana pendaftaran, biaya semester, tunjangan buku, dana penelitian tugas akhir, dana seminar dan publikasi jurnal internasional. Sementara dana pendukung berupa dana transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana lomba internasional, tunjangan keluarga, hingga dana darurat.

2. MEXT Scholarship

MEXT Scholarship adalah beasiswa penuh yang diberikan oleh Pemerintah Jepang. Program ini terdiri dari beasiswa diploma, sarjana, hingga pascasarjana. Ada tujuh jenis program Beasiswa Pemerintah Jepang yang disebut juga sebagai Monbukagakusho.

Beasiswa tersebut mencakup untuk mahasiswa peneliti, mahasiswa pendidikan guru, mahasiswa sarjana, mahasiswa studi Jepang, mahasiswa perguruan tinggi teknologi, mahasiswa pelatihan khusus, hingga mahasiswa Young Leaders Program. Adapun besaran beasiswa yang akan diterima per bulan sekitar Rp 15 juta.

3. New Zealand ASEAN Scholarship

Ini adalah program Beasiswa Pemerintah Selandia Baru yang dianugerahkan kepada pelajar dengan prestasi akademik unggul untuk belajar di Selandia Baru selama masa studinya. Melansir dari laman IDP Education, beasiswa ini mencakup pembayaran penuh biaya kuliah, tunjangan hidup, akomodasi, asuransi kesehatan, dan biaya perjalanan.

Selain dibuka untuk mahasiswa pascasarjana, beasiswa ini juga ditawarkan untuk mahasiswa program sarjana. Apabila terpilih, universitas di Selandia Baru yang akan mengelola perjalanan dan akomodasi mahasiswanya hingga mencapai tempat studi. Beasiswa ini ditawarkan untuk berbagai universitas di Selandia Baru, seperti University of Canterbury New Zealand, Victoria University of Wellington, University of Otago, dan The University of Waikato.

4. Stipendium Hungaricum Scholarship

Stipendium Hungaricum Scholarship adalah program beasiswa pendidikan tinggi paling bergengsi dari Pemerintah Hongaria. Program bantuan pendidikan ini menawarkan berbagai macam kursus bagi siswa internasional yang berprestasi secara akademik. Beasiswa ini dibuka untuk program non gelar, sarjana, magister, magister tingkat satu, hingga doktoral.

Adapun keuntungan dari beasiswa ini untuk jenjang pascasarjana adalah pembebasan biaya pendidikan, uang saku bulanan untuk hidup di Hungaria sebesar HUF 43,700 setiap bulan hingga studi selesai, dan tempat asrama gratis atau kontribusi untuk biaya sewa tempat tinggi sebesar HUF 40,000 per bulan. Selain itu, para penerima beasiswa ini juga akan mendapatkan layanan kesehatan sesuai undang-undang dan asuransi kesehatan tambahan hingga HUF 65.000 per tahun per orang.

5. Jardine Scholarship

Beasiswa ini diberikan oleh Jardine Foundation dengan skema beasiswa penuh untuk kuliah di University of Oxford atau University of Cambridge. Jardine Foundation berkolaborasi dengan para mitra untuk memberikan dukungan akses pendidikan tinggi di lebih dari 11 negara. Pendaftaran untuk perkuliahan musim gugur tahun 2025 akan dibuka pada pertengahan bulan Agustus 2024.

Adapun cakupan dari beasiswa Jardine, antara lain biaya kuliah yang dibayarkan langsung ke universitas, biaya UK Immigration Health Surcharge, dan tiket pesawat kelas ekonomi pulang-pergi. Selain itu, ada juga tunjangan tahunan untuk biaya asrama, penginapan, hingga biaya tak terduga lainnya. Penerima beasiswanya juga memiliki kesempatan magang ketika musim panas yang diadakan oleh Jardine Matheson Group.