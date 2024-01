Riwayat Pendidikan Pangeran Mateen, Jebolan Sekolah Militer dan Kampus Terbaik di Inggris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pangeran Abdul Mateen atau yang biasa dipanggil Pangeran Mateen resmi menikah dengan kekasih sekaligus teman masa kecilnya, Anisha Rosnah binti Adam atau Anisha Isa Kalebic. Pernikahan anak ke-10 Sultan Brunei Darussalam, Hasanal Bolkiah, itu dilangsungkan pada Kamis, 11 Januari 2024 untuk prosesi ijab kabul.

Rangkaian acara pernikahan tersebut disiarkan secara langsung di kanal YouTube dan laman resmi situs Radio Televisyen Brunei (RTB), mulai dari RTB Perdana, RTB Aneka, RTB Sukmadiera, dan RTB Go, dan Live Facebook RTB.

Berdasarkan adat istiadat pernikahan ala Kesultanan Brunei, royal wedding dari Pangeran Mateen itu digelar selama 10 hari dan telah dimulai sejak Ahad, 7 Januari 2024 lalu dengan prosesi lamaran. Acara akan berakhir pada Selasa, 16 Januari dengan acara jamuan yang menghadirkan tamu kerajaan dari berbagai negara di dunia.

Lantas, bagaimana sebenarnya profil dan riwayat pendidikan Pangeran Mateen yang menikah dengan Anisha Rosnah? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Profil singkat Pangeran Mateen

Pangeran Abdul Mateen atau yang akrab disapa sebagai Pangeran Mateen adalah anak kesepuluh dari dua belas bersaudara dari Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah. Dia memiliki nama lengkap Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Mateen ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah.

Mateen lahir pada 10 Agustus 1991 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Ia merupakan anak dari mantan istri kedua Sultan Hassanal Bolkiah, yakni Puan Hajah Mariam binti Haji Abdul Aziz.

Saat ini, Pangeran Mateen tinggal di istana Brunei yang kabarnya mempunyai total 1.877 kamar dengan dihiasi emas, berlian dan perak. Meski dikelilingi kemewahan, namun anak Sultan Brunei itu tidak pernah bergaya hidup super mewah yang berlebihan. Dalam wawancara dengan GQ Thailand, dia disebutkan lebih tertarik pada kehidupan yang sederhana dan menghabiskan waktunya bersama keluarga dan teman-teman.



Riwayat Pendidikan Pangeran Mateen

Sebagai salah satu anggota kerajaan, Pangeran Abdul Mateen menempuh pendidikan yang cukup panjang dan beragam. Riwayat pendidikan Pangeran Mateen dimulai ketika bersekolah di St. Andrews School yang terletak di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikannya di salah satu sekolah terbaik di Brunei, yakni Paduka Seri Begawan Sultan Science College dan Jerudong International School.

Setelah menyelesaikan pendidikan formal, Pangeran Mateen memilih untuk menempuh pendidikan militer di Royal Military Academy Sandhurst pada 2010. Saat itu, dia menjadi salah satu peserta termuda yang berusia 18 tahun. Setahun berikutnya, Abdul Mateen pun berhasil lulus dari akademi militer tersebut dan dianugerahi pangkat Letnan Dua.

Lulus dari militer, Abdul Mateen kembali melanjutkan pendidikan tingginya di King’s College London dengan menempuh program studi Politik Internasional dan berhasil menyelesaikannya pada 2014. Berikutnya, Abdul Mateen berhasil mendapatkan gelar magisternya pada program studi Studi Internasional dan Diplomasi dari School of Oriental and African Studies, University of London pada 2016.

Tak berhenti sampai disitu, setelah berhasil menyelesaikan studinya di salah satu universitas terbaik di Inggris, Abdul Mateen kembali melanjutkan pendidikan militernya. Pada 2018, dia memenuhi kualifikasi untuk menempuh sekolah pilot helikopter di Defence Helicopter Flying School, RAF Shawbury, Inggris.

Karier militer putra Sultan Brunei itu terus menanjak seiring berjalannya waktu. Pada 2021, Abdul Mateen berhasil mendapatkan promosi jabatan ke pangkat Mayor. Selain karier militer, Abdul Mateen beberapa kali menjalani tugas negara menjadi seorang diplomat mewakili Kesultanan Brunei Darussalam.

RADEN PUTRI

