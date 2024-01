Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Game Pokemon Indonesia Pertama Diluncurkan, Nadiem Paparkan Dampak Merdeka Belajar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini dimulai dari topik tentang Niantic, Inc. selaku pengembang game Pokémon GO bersama The Pokémon Company (TPC), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Garuda Indonesia mengadakan rangkaian kegiatan menarik dalam kolaborasi Pokémon Air Adventure. Salah satunya adalah Pikachu’s Indonesia Journey, termasuk meluncurkan Pokémon edisi Indonesia pertama yaitu Pikachu berkemeja Batik.

Berita populer selanjutnya tentang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan pihaknya telah meluncurkan 26 episode Merdeka Belajar. Ia menyebut puluhan episode itu menjadi wujud nyata pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan dan kebudayaan Indonesia.

Selain itu, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM) Teguh Budipitojo melantik sebanyak 230 dokter hewan baru di Grha Sabha Pramana UGM pada Kamis, 11 Januari 2024. Dari dokter hewan yang dilantik tersebut, terdiri dari 181 orang wanita dan 49 orang pria. Dengan demikian, hingga saat ini jumlah dokter hewan yang telah diluluskan FKH UGM sebanyak 6.215 lulusan.

1. Game Pokemon Indonesia Pertama, Pikachu Berbatik Segera Diluncurkan

Niantic, Inc. selaku pengembang game Pokémon GO bersama The Pokémon Company (TPC), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Garuda Indonesia mengadakan rangkaian kegiatan menarik dalam kolaborasi Pokémon Air Adventure. Salah satunya adalah Pikachu’s Indonesia Journey, termasuk meluncurkan Pokémon edisi Indonesia pertama yaitu Pikachu berkemeja Batik.

Pikachu’s Indonesia Journey merupakan acara sinergi bersama bertema Pokémon terbesar yang akan diadakan di Indonesia pada tanggal 2 sampai 3 Maret 2024 di Lapangan Puputan Renon, Denpasar, Bali.

Menurut Emerging Markets Head of APAC Niantic, Inc. Refael Siregar, sinergi ini bertujuan untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata Indonesia dengan menggaet minat wisatawan domestik dan internasional.

Saat ini, sektor pariwisata sedang dalam masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemulihan tersebut didukung oleh data BPS yang menunjukkan peningkatan signifikan yaitu 124,30 persen pada jumlah turis mancanegara dan 11,99 persen pada jumlah wisatawan domestik dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Nadiem Makarim Paparkan Dampak 26 Episode Merdeka Belajar

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan pihaknya telah meluncurkan 26 episode Merdeka Belajar. Ia menyebut puluhan episode itu menjadi wujud nyata pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan dan kebudayaan Indonesia.

“Kita telah bekerja sangat keras dan saya yakin kita semua ingin gerakan ini terus memberikan dampak dan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Nadiem dalam Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Kemendikbudristek, Jumat, 12 Januari 2024.

Dari beragam program Merdeka Belajar itu, Nadiem menyebut Kurikulum Merdeka membuat anak-anak Indonesia dari tingkat PAUD sampai SMA mengalami pembelajaran yang lebih menyenangkan dan mengasah pemikiran kritis. Kurikulum itu merupakan bagian dari implementasi Merdeka Belajar.

Selain itu, Ndiem mengatakan sudah hampir 1 juta mahasiswa mendapat pengalaman berharga di luar kampus berkat program Kampus Merdeka. Kemudian, hampir 1 juta guru honorer yang kesejahteraannya meningkat karena telah mengikuti dan lolos seleksi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK).

3. UGM Lantik 230 Dokter Hewan Baru, Total Lulusan Kini 6.215 Orang

Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM) Teguh Budipitojo melantik sebanyak 230 dokter hewan baru di Grha Sabha Pramana UGM pada Kamis, 11 Januari 2024. Dari dokter hewan yang dilantik tersebut, terdiri dari 181 orang wanita dan 49 orang pria. Dengan demikian, hingga saat ini jumlah dokter hewan yang telah diluluskan FKH UGM sebanyak 6.215 lulusan.

Untuk lama studi rata-rata dokter hewan baru adalah lima tahun delapan bulan 11 hari. Adapun lulusan tercepat yakni 5,5 tahun dan lulusan terlama sembilan tahun empat bulan. Sedangkan predikat lulusan dokter hewan termuda diraih oleh Andria Meidina yang lulus pada usia 22 tahun 6 bulan 10 hari. Adapun rerata usia lulusan adalah 23 tahun tujuh bulan 14 hari.

Teguh mengatakan dari seluruh lulusan dokter hewan baru, hampir separuhnya dinyatakan sudah bekerja. “Sekitar 50 persen yang diwisuda ini sudah bekerja dan setengahnya masih memilih mau bekerja dimana,” jelasnya dilansir dari situs UGM pada Jumat, 12 Januari 2024.

Ia berpesan pada para dokter hewan baru, agar menjaga nilai-nilai dan karakter untuk menjaga kesejahteraan hewan dan kesehatan manusia. Dalam kesempatan itu ia juga memaparkan saat ini belum ada peraturan perundang-undangan tentang standarisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi kedokteran hewan di Indonesia dalam rangka menjamin kualitas lulusan dokter hewan.

