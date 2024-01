7 Kampus Kedokteran Terbaik Versi EduRank, UI Memimpin

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Indonesia atau UI menempati posisi pertama sebagai kampus dengan Fakultas Kedokteran terbaik di Indonesia. Pemeringkatan ini dirilis oleh EduRank pada Juli 2023. EduRank mengurutkan peringkat 75 kampus terbaik berdasarkan kinerja penelitiannya pada bidang kedokteran.

Ada sebanyak 805 ribu makalah akademik dari kampus Indonesia yang dinilai oleh EduRank. Apa saja kampus dengan fakultas atau program studi Kedokteran terbaik di Indonesia 2023 menurut EduRank? Berikut 7 di antaranya!

1. Universitas Indonesia (UI)

Peringkat dunia: 153

Peringkat Asia: 624

Kurikulum FK UI saat ini adalah Kurikulum Fakultas 2012 yang merupakan perbaikan dari Kurikulum Fakultas 2005. Kurikulum FKUI menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, berbasis masalah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, serta berbasis komunitas. Selain itu, kurikulum FK UI juga menjangkau setting klinik lebih awal, memberikan pilihan bagi mahasiswa untuk mendalami bidang ilmu yang diminati, hingga pelaksanaan yang sistematis.

Baca Juga: Inilah 10 Kampus Terbaik di Indonesia 2024 versi QS World University Rankings

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Peringkat dunia: 245

Peringkat Asia: 864

Program studi Kedokteran UGM menjalankan 2 program atau kelas secara paralel. Keduanya adalah program regular dan program Internasional. Lama pendidikan dokter di UGM terdiri dalam dua tahap, yaitu tahap S1 selama 3,5 tahun dan tahap profesi selama 2 tahun. UGM memiliki empat fase pembelajaran, yaitu:

Fase 1. Foundation in Medicine and Transition to Practice (18 bulan)

Fase 2. Complaint and Diseases (18 bulan)

Fase 3. Enhancing Personal Competences (6 bulan)

Fase 4. Clinical Rotation (24 bulan)

3. Universitas Airlangga (Unair)

Peringkat dunia: 246

Peringkat Asia: 865

FK Unair merupakan Fakultas Kedokteran tertua nomor dua di Indonesia. Setidaknya terdapat 28 departemen dan 43 program studi di fakultas ini. Adapun rinciannya 2 program S1, 6 program S2, 1 program S3, 2 program profesi, 25 program spesialis, dan 7 program subspesialis.

4. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Peringkat dunia: 308

Peringkat Asia: 1.052

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

FK Unpad menerapkan metode perkuliahan problem based learning menggunakan konsep Student-centered, Problem-based, Community-oriented, Early clinical exposure, Systematic atau SPICES. Metode tersebut diyakini dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang mampu mengembangkan diri sendiri dan beradaptasi. Dengan demikian, mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, tanpa tergantung oleh dosen dan institusi.

5. Universitas Diponegoro

Peringkat dunia: 364

Peringkat Asia: 1.181

FK Undip didirikan pada 1 Oktober 1961 silam dan merupakan fakultas kelima di Undip. Inovasi dalam bidang pendidikan di FK Undip menggunakan pendekatan problem based learning. Adapun visi FK Undip tahun 2024 adalah menjadi pusat pendidikan berbasis riset yang unggul di bidang kedokteran dan kesehatan.

6. Universitas Hasanuddin (Unhas)

Peringkat dunia: 437

Peringkat Asia: 1.331

Dalam perkembangannya, metode pembelajaran Unhas mengalami perubahan, sehingga sebagian besar kuliah menjadi pembelajaran berbasis masalah. Tak hanya itu, FK Unhas juga meningkatkan keterampilan klinik mahasiswa. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan sistem blok, dengan tiga blok per semester. Sistem ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan tak lagi terlalu banyak materi yang tumpang tindih.

7. Universitas Udayana (Unud)

Peringkat dunia: 445

Peringkat Asia: 1.350

FK Unud berdiri pada tahun 1962 dan merupakan salah satu dari 12 fakultas yang ada di Unud. Saat ini, FK Unud menjalankan dua program pendidikan sarjana dan program pascasarjana. Baik pendidikan spesialis, magister ataupun program doktoral dalam ilmu biomedis.

Pilihan Editor: Jumlah Lulusan S2 dan S3 di Indonesia Rendah, ini Langkah yang akan Dilakukan Jokowi