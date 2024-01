Profil Universitas Harvard, Almamater Tom Lembong yang Diragukan Intelektualnya oleh Luhut dan Bahlil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menunjukkan kegeramannya terhadap Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnbas AMIN, yang mengkritik hilirisasi nikel.

Melalui Instagram resminya, Luhut merespons kritik Tom Lembong dengan mengatakan, "Anda perlu melihat data panjang sepuluh tahun terakhir. Anda kan pebisnis juga," kata Luhut melalui postingannya pada Rabu, 24 Januari 2024. "Siklus komoditi itu naik turun. Apakah itu batu bara, nikel, timah, emas, apa saja."

Luhut menyatakan ketidakpahaman terhadap pernyataan Tom Lembong dan meragukan karakter dan intelektualitasnya. Ia menyimpulkan bahwa, "Oke, mungkin betul Anda intelektual. Tapi karakter Anda, menurut saya tidak bagus."

Bukan hanya Luhut, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun menyindir Tom Lembong, bahkan menyebut almamaternya.

“Jadi, ini perbandingan pejabat terdahulu yang lulusan Harvard sekolahnya hebat, dengan pejabat sekarang yang tamatan STIE Port Numbay, Jayapura. Jadi, tidak usah di Harvard, lah. Tidak mesti yang katanya pintar bikin pidato bisa mengeksekusi investasi,” kata Bahlil pada 24 Januari 2024.

Profil Universitas Harvard

Berkaitan dengan intelektualitas yang dipertanyakan Luhut, Tom Lembong ini mengenyam pendidikan di salah satu kampus terbaik di dunia, yakni Universitas Harvard.

Harvard University yang didirikan pada 1636 merupakan lembaga swasta dengan sejarah panjang dan prestasi akademik yang cemerlang. Harvard berlokasi di Cambridge, Massachusetts dan awalnya didirikan untuk mendidik anggota klerus, tetapi seiring waktu, berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi terkemuka.

Pada 1638, John Harvard, seorang menteri Puritan, menyumbangkan perpustakaannya dan setengah dari hartanya kepada universitas, yang kemudian dinamai sesuai namanya. Pada 1642, diadakan upacara wisuda pertama dengan sembilan lulusan. Harvard menjadi pusat pendidikan tinggi di Amerika dan berkembang menjadi lembaga dengan reputasi global yang mendunia.

Dilansir dari US News, Universitas Harvard terdiri dari 12 sekolah pascasarjana dan profesional, sebuah perguruan tinggi sarjana, dan Harvard Radcliffe Institute. Beberapa fakultas terkemuka termasuk Business School, Medical School, Graduate Education School, School of Engineering and Applied Sciences, Law School, dan John F. Kennedy School of Government.

Sistem perpustakaan Harvard merupakan yang tertua di Amerika Serikat dan terbesar di dunia. Program pendidikan liberal arts universitas ini mencakup persyaratan Pendidikan Umum, pembagian konsentrasi (major), dan penulisan tesis sebagai bagian dari program kehormatan.

Kehidupan kampus di Harvard sangat dinamis. Dengan lebih dari 450 organisasi mahasiswa, termasuk bidang musik, seni visual, jurnalisme, pelayanan masyarakat, drama/tari, profesional, serta identitas dan budaya, mahasiswa memiliki berbagai opsi untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Dikutip dari Project Access, Harvard juga memiliki tradisi unik seperti Housing Day, di mana mahasiswa senior mengumumkan ke mana mahasiswa baru akan tinggal selama tiga tahun berikutnya.

Pada Housing Day, mahasiswa tingkat atas mengumumkan asrama mereka kepada mahasiswa tahun pertama dan linking group, serta transfer antarasrama mungkin setelah tahun pertama. Lebih dari 97 persen mahasiswa tinggal di kampus selama 4 tahun.

Selain itu, kehidupan sosial di lingkungan Harvard termasuk organisasi sosial, olahraga, dengan berbagai fasilitas yang tersedia seperti gym, lapangan olahraga, dan studio tari yang berkualitas.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | RIRI RAHAYU I RACHEL FARAHDIBA REGAR

