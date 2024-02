Top 3 Tekno: Masyarakat Adat dan Pilpres 2024, Unair dan Penerimaan Mahasiswa Baru 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Terkini, Minggu pagi ini 4 Februari 2024, diawali dari artikel tentang masyarakat adat yang telah kehilangan lahannya seluas 2,57 juta hektare gara-gara kepentingan investasi dan pembangunan infrastruktur sepanjang 2023. Persoalan ini dipandang luput dari Pilpres 2024.

Lalu, berita mengenai hasil penelitian yang mengeksplorasi dampak kenaikan suhu terhadap interaksi antara manusia dan gajah. Studi ini mengkaji bagaimana proyeksi dampak perubahan iklim, pergeseran jejak pertanian, dan perubahan kepadatan populasi manusia dapat mempengaruhi distribusi dan intensitas konflik dengan gajah Asia dan Afrika.

Baca Juga: TPN Sebut Ganjar Akan Tampil di Debat Capres dengan Gagasan Otentik

Berita terpopuler ketiga datang dari Universitas Airlangga, Surabaya. Rektornya, Mohammad Nasih, mengatakan bahwa pada 2024 Unair akan menerima jumlah mahasiswa baru jenjang D3, D4, dan S1 sebanyak 9 ribu orang.

Berikut Top 3 Tekno Berita Terkini, Minggu pagi ini 4 Februari 2024, selengkapnya,

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengungkapkan bahwa wilayah adat seluas 2,57 juta hektare dirampas untuk kepentingan investasi dan pembangunan infrastruktur sepanjang 2023. Perampasan hak masyarakat adat ini juga kerap disertai dengan praktik kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.

Perwakilan masyarakat adat Suku Awyu membawa contoh hasil hutan yang berupa kulit pohon sagu, dalam sidang kasus pencabutan izin kawasan hutan di PTUN Jakarta, Selasa, 11 Juli 2023. Gugatan tersebut dilayangkan oleh dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Boven Digoel, PT. Kartika Cipta Pratama (KCP) dan PT. Megakarya Jaya Raya (MJR). TEMPO-Magang/Andre Lasarus Benny

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi, mengatakan tindakan kekerasan dan kriminalisasi dalam perampasan wilayah adat tersebut telah menimbulkan 247 orang korban. Mayoritas di antaranya, yakni 204 orang, terluka. Seorang lainnya tewas tertembak. Di sisi lain, sebanyak 100 unit rumah milik masyarakat adat dihancurkan karena dianggap berada di kawasan konservasi yang ditetapkan sepihak oleh negara.

"Ini terjadi akibat memburuknya situasi hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat adat sepanjang tahun lalu," kata Rukka dalam keterangan pers pada Sabtu, 3 Februari 2024.

Risiko konflik antara gajah dan manusia diperkirakan akan meningkat akibat perubahan iklim dan faktor lingkungan antropogenik lainnya. Tren yang mengkhawatirkan ini disorot dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ini merupakan penelitian pertama yang mengeksplorasi dampak kenaikan suhu terhadap interaksi antara manusia dan gajah. “Konflik manusia-satwa liar dapat berdampak buruk pada manusia dan satwa liar serta dapat menyebabkan kemunduran dalam upaya konservasi,” kata penulis studi seperti dilansir dari situs EARTH.

Botswana merupakan rumah bagi sepertiga jumlah gajah di benua Afrika. Kasus kematian gajah dalam jumlah besar ini diperkirakan akan berdampak pada populasi gajah abad ini. PHOTOGRAPHS OBTAINED BY REUTERS/Handout via REUTERS

Studi ini mengkaji bagaimana proyeksi dampak perubahan iklim, pergeseran jejak pertanian, dan perubahan kepadatan populasi manusia dapat mempengaruhi distribusi dan intensitas konflik dengan dua spesies besar, terancam punah, dan rawan konflik: gajah Asia dan Afrika.

Rektor Universitas Airlangga (Unair) Mohammad Nasih mengatakan bahwa pada 2024 Unair akan menerima jumlah mahasiswa baru jenjang D3, D4, dan S1 sebanyak 9000 orang. Ada tiga jalur yang dapat calon mahasiswa baru (Camaba) ikuti, yaitu SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi), SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes), dan Mandiri.

Unair telah menetapkan jumlah kuota setiap jalur penerimaan mahasiswa baru. Kuota sebanyak 20 persen akan diperuntukan bagi jalur SNBP. Jumlah ini akan bertambah dengan adanya golden ticket. “Akan ada tambahan 2 sampai 5 persen melalui jalur golden ticket,” kata Nasih dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Februari 2024.

Universitas Airlangga. Foto : Unair

Golden ticket terdapat beberapa kriteria yaitu prestasi akademik, ketua umum OSIS (organisasi siswa intra sekolah), dan prestasi keagamaan. Untuk jalur SNBT, Unair akan menerima mahasiswa baru dengan proporsi 30 persen. Lalu pada jalur mandiri sebanyak 50 persen. Seleksi mandiri ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti mandiri prestasi, mandiri UTBK, mandiri ujian tulis, dan mandiri kemitraan.