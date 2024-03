Moto G (2024) Resmi Diluncurkan di AS dan Kanada, Ini Spesifikasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selain meluncurkan Moto G Power 5G (2024), Motorola juga telah mengumumkan Moto G (2024) di pasar AS dan Kanada. Dengan banderol 199 dolar AS (sekitar Rp3 juta), Moto G (2024) adalah ponsel entry-level berkemampuan 5G paling terjangkau dari merek tersebut.

Spesifikasi dan fitur Moto G (2024).

Dikutip dari Gizmochina, Moto G (2024) memiliki layar LCD berukuran 6,6 inci beresolusi HD+ 1612 x 720 piksel dengan kerapatan piksel 269 ppi, rasio aspek 21,5:9, dan refresh rate 120Hz.

Untuk keamanan, ponsel ini dilengkapi pemindai sidik jari yang menghadap ke samping. Berukuran 164,39 x 74,96 x 8,23 mm dan berat 194 gram, ponsel ini sudah anti air dengan bodi belakangnya dibungkus dengan kulit vegan.

Moto G (2024) dibekali chipset Snapdragon 4 Gen 1, RAM 4 GB, dan RAM virtual 4 GB. Ponsel ini menawarkan penyimpanan UFS 2.2 128 GB dan ditanami baterai 5.000mAh dengan pengisian cepat 18W. Moto G (2024) berjalan pada Android 14 dengan antarmuka My UX Motorola.

Baca Juga: Oppo Watch X akan Rilis di China pada 22 Maret 2024

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Moto G (2024) memiliki kamera utama 50 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel di bagian belakang serta kamera depan 8 megapiksel. Perangkat dibekali fitur penting seperti dual SIM, eSIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, port USB-C, port audio 3,5mm, dan dual speaker.

Mulai 21 Maret 2024, Moto G (2024) akan tersedia melalui T-Mobile dan Metro. Ini juga akan tersedia melalui operator lain dan MVNO di negara tersebut. Versi perangkat yang tidak terkunci tersedia melalui situs web Motorola AS serta Amazon AS dan Best Buy AS mulai 2 Mei. Pada tanggal yang sama, perangkat tersebut juga akan dirilis di Kanada.

Pilihan Editor: Moto G Power 5G (2024) Hadir di Geekbench, Ini Bocoran Spesifikasi dan Hasil Ujinya