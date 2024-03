SMA Labschool Cibubur Selenggarakan Pentas Seni Cravier 2024 Usung Tema Peduli Lingkungan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pentas seni Cravier merupakan acara tahunan yang diadakan SMA Labschool Cibubur. Cravier yang ke-10 akan diadakan pada 27 Juli 2024 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta. Puncak acara Cravier nanti akan dimeriahkan bazar dan Food Festival. Kemudian, akan ada bintang tamu seperti Juicy Luicy, Adrian, Pamungkas, Nassar, Kahitna, dan pembawa acara Mitha “Tumbaasss!!” dan Iki “Ege”.

Cravier atau Creative Project of Innovative Talent and Art telah diadakan sejak 2014. Pentas seni ini menyajikan berbagai macam kesenian seperti seni musik, seni tari, hingga seni rupa dari siswa siswi SMA Labschool Cibubur.

"Tidak hanya sebagai ajang menampilkan bakat dan kreativitas siswa, Cravier juga menjadi sarana untuk mengasah kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan siswa dalam mengadakan sebuah pentas seni,” kata Kepala Sekolah SMA Labschool Cibubur Ali Chudori dalam sambutannya di acara kick off Cravier 2024, Sabtu, 23 Maret 2024.

Sejumlah 265 siswa SMA Labschool Cibubur akan terlibat langsung dalam kepanitiaan Cravier 2024 dan memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam mengorganisir penyelenggaraan Cravier.

Pada pentas seni kali ini, Cravier membawakan tema acara Resonate atau Rewilding The Echoes of The Nature: A Symphonic Celebration of Biodiversity. Melalui tema tersebut, memiliki tujuan untuk menjadi jembatan isu-isu lingkungan kepada anak-anak muda.

Keuntungan yang nantinya diperoleh dari acara Cravier sebagian besar akan disumbangakan ke organisasi yang fokus menangani masalah lingkungan.

Tema lingkungan ini melahirkan maskot Cravier 2024 yang diberi nama Trio Pepitu. Pepitu merupakan gabungan dari karakter penyu bernama Peppy, pinguin bernama Pinu, dan orangutan bernama Otu.

Ketiganya merepresentasikan lingkungan dan habitat masing-masing karakter. Peppy menggambarkan ciri lingkungan laut, Pinu menggambarkan lingkungan glester es, dan Otu menggambarkan lingkungan hutan.

Cravier 2024 untuk pertama kalinya memiliki official theme song berjudul The Gathering Storm. Lagu tersebut diciptakan oleh Eric Heitman hang merupakan komposer musik asal Austin. Lagu ciptaanya mendapatkan nominasi Instrumental Song of the Year dan Instrumental Album of The Year pada ajang penghargaan One World Music.

"Seluruh konsep, tema, maskot dan design untuk Cravier 2024 murni idenya datang, dirumuskan dan diciptakan oleh kita panitia, anak-anak SMA Labschool Cibubur. Kami berharap Cravier tahun ini dapat membawakan berbagai hal menarik", kata M. Triezzatya Rahman M., ketua panitia Cravier 2024 yang saat ini duduk di bangku kelas 11 SMA Labschool Cibubur.

