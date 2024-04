Mengenal Stargate, Superkomputer AI Senilai Rp 1.593 Triliun yang Dibuat Microsoft dan OpenAI

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Microsoft dan OpenAI sedang mengerjakan pusat data superkomputer AI baru yang berkantor pusat di AS yang menelan biaya lebih dari US$ 100 miliar (Rp 1.593 triliun) sebagaimana dilaporkan Tom’s Guide, 3 April 2024, mengutip The Information.

Disebut Stargate, proyek yang terdengar futuristik ini mendapatkan nama yang terinspirasi dari fiksi ilmiah. Proyek ini direncanakan untuk mendukung sistem AI generasi berikutnya dari OpenAI, seperti ChatGPT, dan akan diluncurkan segera pada tahun 2028.

Stargate diperkirakan menjadi salah satu pusat data terbesar dan tercanggih di dunia, mencakup beberapa ratus hektare lahan dan menggunakan daya hingga 5 gigawatt, menurut tiga orang yang terlibat dalam proposal yang berbicara dengan outlet tersebut, sebagaimana dilaporkan The Information.

Dari serangkaian instalasi yang direncanakan perusahaan untuk dibangun selama enam tahun ke depan, Stargate memiliki cakupan terbesar, dan dianggap penting bagi OpenAI untuk melatih dan mengoperasikan model AI yang lebih canggih daripada ChatGPT-4. Mengingat kebutuhan energinya, perusahaan-perusahaan tersebut telah mendiskusikan penggunaan sumber energi alternatif seperti energi nuklir.

Nama Stargate berasal dari film fiksi ilmiah tahun 1994 dengan judul yang sama, di mana para arkeolog menemukan perangkat teleportasi antarbintang yang membawa mereka ke dunia asing yang memiliki andil dalam peradaban manusia. Trailer film tersebut dengan terkenal menggambarkannya sebagai “kunci menuju masa lalu, pintu menuju masa depan, jalan menuju penemuan,” yang tampaknya merupakan inspirasi yang jelas bagi OpenAI dan usaha superkomputer AI Microsoft.

CEO OpenAI Sam Altman dan karyawan Microsoft dilaporkan telah membagi rencana untuk membangun beberapa superkomputer di seluruh Amerika menjadi lima tahap, dengan Stargate menjadi tahap kelima dan terakhir.

Proyek superkomputer Stargate diperkirakan memakan waktu antara lima dan enam tahun untuk diselesaikan, menurut The Information. Microsoft juga berencana meluncurkan superkomputer fase 4 dengan cakupan yang lebih kecil untuk OpenAI sekitar tahun 2026.

Masa depan AI

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hingga saat ini, Microsoft telah menggelontorkan lebih dari US$ 13 miliar (Rp 207 triliun) ke OpenAI agar startup tersebut dapat menggunakan pusat data Microsoft untuk mendukung ChatGPT. Namun Stargate akan menjadi perluasan kemitraan yang belum pernah terjadi sebelumnya (dan mahal).

Proyek ini dapat menelan biaya hingga US$ 100 miliar, menurut sumber The Information yang melihat perkiraan biaya awal Microsoft dan berbicara dengan Altman tentang proposal tersebut. Angka yang mengejutkan ini 100 kali lebih mahal dibandingkan pusat data terbesar yang beroperasi saat ini, dan biayanya akan lebih dari tiga kali lipat biaya yang dikeluarkan Microsoft tahun lalu untuk server, gedung, dan peralatan lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa proyek ini belum mendapat lampu hijau, dan tidak jelas di mana proyek ini akan berkantor pusat di AS jika proyek ini dilanjutkan. Tentu saja, semuanya bergantung pada apakah OpenAI dapat menghadirkan model bahasa besar generasi berikutnya, yang dikabarkan adalah GPT-5.

Tahun lalu, perusahaan tersebut melewatkan waktu awal yang direncanakan untuk menghadirkan proyek AI baru bernama Arrakis kepada Microsoft, dengan alasan keterbatasan superkomputer saat ini sebagai hambatan yang menghambat pengembangan.

Meskipun Stargate mungkin masih membutuhkan waktu bertahun-tahun lagi, banyak alat bertenaga AI sudah ada. Microsoft telah menyediakan model bahasa terbesar dari OpenAI secara gratis di platform Copilot-nya. OpenAI juga baru-baru ini membuat ChatGPT tersedia bagi siapa saja yang tidak memiliki akun.

Pilihan Editor: Selain Safrina Unair, Ini Kasus-kasus Plagiat di Kampus yang Pernah Viral