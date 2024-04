Rangking Dunia UI Naik Berdasarkan Pemeringkatan Scimago, Posisi Pertama di Indonesia Awet Terjaga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Indonesia atau UI masih menjadi kampus terbaik di Indonesia versi SCImago Institutions Rankings (SIR) 2024. Posisi tersebut awet terjaga selama tiga tahun terakhir.

Untuk lingkup global, peringkat dunia UI pada tahun ini meningkat dari 629 menjadi 457. Ada tiga indikator yang dinilai Scimago untuk pemeringkatan tersebut, yakni research atau kinerja penelitian, innovation atau keluaran inovasi, serta societal alias dampak sosial.

Dalam penilaian sektor secara menyeluruh, indikator research UI menempati posisi pertama di Indonesia, ke-4 di level Asia, serta ke-8 di dunia. Pada indikator societal, UI berada di posisi puncak di dalam negeri serta Asia, kemudian ke-4 dunia.

Khusus di sektor perguruan tinggi, indikator research UI memegang posisi ke-1 Indonesia, ke-5 di Asia, serta ke-8 di dunia. Adapun peringkat societal UI pada sektor adalah nomor 1 di Indonesia, ke-2 Asia, serta ke-5 dunia.

Rektor UI, Ari Kuncoro, mengaku bangga karena kampus yang dipimpinnya mempertahankan posisi pertama di Indonesia dalam pemeringatan SIR 2024. Peringkat UI juga dianggap naik signifikan secara global.

“Ke depannya, semoga UI dapat meningkatkan kinerja penelitian, melahirkan inovasi unggul, dan mampu memberikan dampak sosial secara luas,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Jumat, 5 April 2024.

Perlu diketahui bahwa SIR merupakan lembaga pemeringkatan dan penelitian memberi nilai berdasarkan tiga indikator, seperti yang dijelaskan di atas. Tujuan SIR adalah menyediakan alat metrik yang berguna bagi lembaga, pembuat kebijakan, dan manajer penelitian untuk menganalisis dan meningkatkan inovasi sebuah lembaga.

Selain universitas, SIR juga menyelenggarakan pemeringkatan untuk empat sektor lain, yaitu birokrasi pemerintahan, kesehatan, korporasi, serta lembaga non profit. Untuk sektor akademik, SIR membagi luaran ilmiah atau hasil studi penelitian lembaga ke dalam 19 subject area.

Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Amelita Lusia, menyebut luaran ilmiah UI masuk dalam 18 subject area. dengan 9 di antaranya menduduki posisi 1 di Indonesia. Sembilan subjek yang dimaksud, antara lain Arts and Humanities; Business, Management, and Accounting; Energy; Medicine; Social Sciences; Economics, lalu Econometrics and Finance.

“Kemudian Engineering; Physics and Astronomy; dan Psychology,” tutur dia.

Dari seluruh subject area tersebut, UI memiliki 4 subjek yang mempunyai peringkat berdasarkan narrow subject areas, yakni Medicine, Social Sciences, Engineering, serta Agricultural and Biological Sciences.

Sebanyak 10 kategori pada 4 subjek itu juga menduduki posisi ke-1 di Indonesia. Sepuluh kategori itu adalah Architecture; Building and Construction; Anesthesiology and Pain Medicine; Critical Care and Intensive Care Medicine; Gastroenterology; Ophthalmology; Pediatrics, serta Perinatology and Child Health. Ada juga Radiology, Nuclear Medicine and Imaging; Anthropology; hingga Communication.

