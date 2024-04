6 Fitur AI di One UI 6.1 yang Menarik untuk Dicoba

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Samsung mengumumkan Galaxy AI dengan merilis seri Galaxy S24 merupakan hal yang menarik. Fitur-fitur AI ini yang dihadirkan membantu memudahkan pengguna dalam pengoperasian ponsel.

Untungnya, Galaxy AI tidak terbatas pada seri Galaxy S24, karena merek tersebut telah meluncurkannya ke ponsel dan tablet flagship anyar dengan pembaruan One UI 6.1. Berikut adalah 6 fitur AI menarik One UI 6.1 yang sayang untuk diabaikan seperti dikutip dari Gizmochina.

Circle to Search

Ini adalah salah satu fitur AI terbaik yang ditambahkan ke One UI 6.1. Fitur ini membantu pengguna memperoleh informasi lebih lanjut dari suatu objek atau teks melalui pencarian Google secara lebih cepat dengan cara melingkarinya.

Untuk menggunakan fitur Circle to Search, tekan lama tombol home atau tombol bar navigasi lalu gunakan jari atau S Pen untuk melingkari objek di layar perangkat. Pengguna juga dapat mengetuk objek tertentu untuk menggunakannya. Bagian terbaiknya adalah pengguna mendapatkan hasilnya di window yang sama sehingga tidak perlu keluar dari aplikasi.

Pengguna juga dapat mengetuk teks untuk menyalin atau menerjemahkannya. Fitur ini memiliki banyak kasus penggunaan, dan ini jelas merupakan tambahan yang bagus untuk One UI 6.1.

Dukungan AI yang kuat untuk mengedit gambar

Pembaruan One UI 6.1 telah menghadirkan beberapa fitur pengeditan gambar AI yang kuat ke aplikasi Galeri bawaan, membantu Anda mendapatkan foto yang sempurna.

Buka aplikasi Galeri, ketuk gambar, dan tekan ikon edit. Setelah itu, klik ikon Galaxy AI di sisi kiri bawah, dan hasil sentuhan AI akan muncul dalam gambar.

Pengguna dapat memutar gambar dan mengetuk tombol Generate untuk mengisi bagian luar frame. Ini bisa memakan waktu beberapa detik. Terdapat objek dalam foto yang mengganggu? tidak perlu khawatir karena Galaxy AI dapat menghapusnya dan dengan cerdas mengisi bagian yang dihapus.

Pengguna bahkan dapat mengubah ukuran dan memindahkan objek. Pengguna juga dapat menekan dan menahan suatu objek untuk menyimpannya sebagai stiker dan menempelkannya ke gambar lain.

Video slow-mo nstan

Video apa pun di aplikasi Galeri dapat langsung dikonversi menjadi video slow-mo di One UI 6.1. AI melakukan sentuhannya dengan menganalisis frame yang ada dan menghasilkan frame baru untuk membuat video terlihat lebih halus.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk menggunakan fitur ini, buka aplikasi Galeri, ketuk video, dan tahan video tersebut. Video mulai diputar dalam gerakan lambat. Mengetuk ikon pensil di bagian bawah memberi pengguna lebih banyak opsi. Pengguna dapat memilih dari berbagai kecepatan slow-mo, memilih bagian tertentu dari video untuk mengonversi slow-mo, atau menyimpan video slow-mo ke perangkat.

Memilih gaya tulisan ketika mengirim pesan

Samsung Keyboard mendapatkan fitur AI menarik dengan pembaruan One UI 6.1. Pengguna kini dapat mengubah gaya teks serta mengecek ejaan dan tata bahasa.

Buka aplikasi perpesanan (WhatsApp, LINE, dan lain-lain) dan tulis pesan sesuai gaya Anda. Setelah itu, pilih teks, ketuk ikon AI di tata letak keyboard, dan pilih Writing style. Galaxy AI akan menulis ulang dalam berbagai gaya. Pilih yang disukai lalu kirim.

Saat mengirim pesan atau email profesional, pengguna dapat menggunakan fitur ejaan dan tata bahasa untuk memberi kesan yang lebih baik. Fitur AI ini hanya berfungsi dengan Keyboard Samsung.

Terjemahan real-time ketika panggilan telepon

Ponsel Samsung dengan fitur Galaxy AI dapat menerjemahkan panggilan secara langsung. Fitur AI ini membantu menerjemahkan suara pengguna ke dalam bahasa yang dipilih dan mengirimkan suara yang diproses AI tersebut ke pendengar. Semua ini terjadi secara real-time.

Hal ini dapat menghilangkan hambatan bahasa secara signifikan. Yang lebih menarik, lawan bicara tidak perlu menggunakan ponsel Samsung untuk mendapatkan manfaatnya.

Dukungan AI pada aplikasi Notes

Aplikasi Notes baru di One UI 6.1 dapat menerjemahkan teks ke berbagai bahasa. Untuk menggunakannya, buka aplikasi Notes, ketuk catatan, dan klik ikon Galaxy AI untuk melihat fitur AI. Bagi pengguna yang banyak membuat catatan di aplikasi Samsung Notes, maka fitur beintegrasi AI ini akan disukai.

One UI 6.1 juga menawarkan Intelligent Samsung Browser yang dapat merangkum dan menerjemahkan halaman web. Ini dapat membantu menghemat banyak waktu. Skin One UI terbaru juga memiliki fitur untuk menampilkan wallpaper layar kunci pada Always on Display (AOD), namun fitur ini eksklusif untuk seri Galaxy S24 dan tidak akan hadir di perangkat Galaxy yang lebih lawas.

Pilihan editor: Dirilis di X Pekan Ini, Elon Musk Klaim Grok 1.5 Lampaui Semua Chatbot AI