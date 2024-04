ByteDance Pilih Tutup TikTok di AS jika Opsi Hukum Gagal

Iklan

TEMPO.CO, Hong Kong - Pemilik TikTok, ByteDance, lebih memilih untuk menutup aplikasinya yang merugi daripada menjualnya jika perusahaan Cina tersebut gagal dengan semua opsi hukum untuk melawan undang-undang yang melarang platform tersebut dari toko aplikasi di Amerika Serikat, menurut sumber Reuters.

Algoritma yang diandalkan TikTok untuk operasinya dianggap inti dari keseluruhan operasi ByteDance, yang akan membuat penjualan aplikasi dengan algoritma sangat kecil kemungkinannya, kata sumber yang dekat dengan induk perusahaan itu.

Baca Juga: Galih Loss Mengaku Buat Konten yang Diduga Menistakan Agama untuk Menghibur

TikTok menyumbang sebagian kecil dari total pendapatan dan pengguna aktif harian ByteDance, sehingga induk perusahaan lebih memilih aplikasi tersebut ditutup di AS dalam skenario terburuk daripada menjualnya ke calon pembeli Amerika, kata mereka.

Penutupan akan berdampak terbatas pada bisnis ByteDance sementara perusahaan tidak harus melepaskan algoritma intinya, kata sumber tersebut, yang menolak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

Mereka mengatakan pada Kamis malam dalam sebuah pernyataan yang diposting di Toutiao, platform media yang dimilikinya, bahwa mereka tidak berencana menjual TikTok, sebagai tanggapan terhadap artikel The Information yang mengatakan ByteDance sedang menjajaki skenario untuk menjual bisnis TikTok di AS tanpa algoritma yang merekomendasikan video ke pengguna TikTok.

Menanggapi permintaan komentar Reuters, juru bicara TikTok merujuk pada pernyataan ByteDance yang diposting di Toutiao.

CEO TikTok Shou Zi Chew mengatakan pada hari Rabu bahwa perusahaan media sosial tersebut berharap untuk memenangkan gugatan hukum untuk memblokir undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden yang menurutnya akan melarang aplikasi video pendek populernya yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika itu.

RUU tersebut, yang disahkan secara mayoritas oleh Senat AS pada hari Selasa, didorong oleh kekhawatiran yang meluas di kalangan anggota parlemen AS bahwa Cina dapat mengakses data warga AS atau menggunakan aplikasi tersebut untuk pengawasan.

Keputusan Biden menetapkan batas waktu penjualan pada 19 Januari – satu hari sebelum masa jabatannya berakhir – tetapi ia dapat memperpanjang batas waktu tersebut hingga tiga bulan jika menurutnya perusahaan swasta ByteDance mengalami kemajuan.

ByteDance tidak mengungkapkan secara publik kinerja keuangannya atau rincian keuangan unit mana pun. Perusahaan ini terus menghasilkan sebagian besar uangnya di Cina, terutama dari aplikasi lain seperti Douyin, yang setara dengan TikTok di Cina, kata sumber terpisah.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

AS menyumbang sekitar 25 persen dari keseluruhan pendapatan TikTok tahun lalu, kata sumber terpisah yang mengetahui langsung.

Reuters mewawancarai lebih dari setengah lusin bankir investasi yang mengatakan sulit untuk menilai seberapa besar nilai TikTok dibandingkan dengan pesaing sejenis Meta Platforms, Facebook dan Snap, karena keuangan TikTok tidak tersedia secara luas atau mudah diakses.

Pendapatan ByteDance pada tahun 2023 meningkat menjadi hampir US$ 120 miliar pada tahun 2023 dari US$ 80 miliar pada tahun 2022, kata dua dari empat sumber. Pengguna aktif harian TikTok di AS juga hanya menyumbang sekitar 5 persen dari pengguna aktif harian ByteDance di seluruh dunia, kata salah satu sumber.

Algoritma Tidak untuk Dijual

TikTok berbagi algoritma inti yang sama dengan aplikasi domestik ByteDance seperti platform video pendek Douyin, kata tiga sumber. Algoritmanya dianggap lebih baik dibandingkan rival ByteDance seperti Tencent dan Xiaohongshu, kata salah satu dari mereka.

Tidak mungkin untuk mendivestasi TikTok dengan algoritmanya karena lisensi kekayaan intelektual mereka terdaftar di bawah ByteDance di Cina sehingga sulit untuk dipisahkan dari perusahaan induknya, kata sumber tersebut.

Selain itu, memisahkan algoritma dari aset TikTok di AS akan menjadi prosedur yang sangat rumit dan ByteDance kemungkinan besar tidak akan mempertimbangkan opsi tersebut, tambah sumber tersebut.

ByteDance juga tidak akan setuju untuk menjual salah satu asetnya yang paling berharga – “sumber rahasianya” – kepada pesaingnya, kata keempat sumber tersebut, merujuk pada algoritma TikTok.

Pilihan Editor: BMKG: Mayoritas Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang