Jebol, 30 Lebih Game Tinggalkan PlayStation Plus Mei Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah di awal-awal tahun ini mendapat deretan game yang memuaskan, seperti Resident Evil 2 Remake dan Assassin's Creed Valhalla, bulan Mei ini pelanggan PlayStation Plus harus siap dibuat kecewa. Penyebabnya, ada 30 lebih judul yang akan meninggalkan PS Plus.

Sedihnya lagi, banyak dari judul-judul itu adalah Final Fantasy. Seri Japanese role playing game ini adalah JRPG ikonik yang tak asing bagi mata penggemar RPG, bahkan pemain game pada umumnya. Seri Final Fantasy yang masih bertahan di PS Plus untuk PS4 hanya Final Fantasy Type-0.

Bukan hanya itu, game lain dari Square Enix yang berkaitan dengan Final Fantasy juga meninggalkan PS Plus untuk PS4, yaitu World of Final Fantasy. Judul ini bukan seri Final Fantasy, tapi berbagi banyak referensi soal tokoh-tokoh dan monster khas Final Fantasy. Game ini sendiri merupakan RPG bertema mengumpulkan monster untuk bertarung bersama, senada dengan seri Pokemon.

Untungnya, Kingdom Hearts sebagai seri yang memiliki banyak referensi tentang Final Fantasy tak meninggalkan layanan PS Plus juga. Semua masih lengkap dari Kingdom Hearts pertama sampai ketiga, beserta beberapa spin-off-nya.

Cuplikan game Kingdom Hearts III. (screenshot)

Yang juga cukup mengagetkan adalah ditariknya Horizon Zero Dawn dari daftar game gratis PS Plus untuk PS5. Hal ini mungkin akan mengecewakan beberapa pelanggan yang belum memainkannya atau hendak memainkannya ulang. Hal ini bisa saja berkaitan dengan akan dirilisnya Horizon: Zero Dawn Remaster untuk PS5. Pihak Sony perlu menarik Horizon: Zero Dawn tentu agar penjualan remaster itu berjalan baik.

Tentu ada judul-judul lain yang menarik tapi dicoret dari daftar game gratis PS Plus. Ada empat seri Darsiders yang ditarik dan tidak akan bisa dimainkan lagi bulan ini. Belum lagi ELEX, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, dan Ashen yang mendapat kritik cukup baik.

Berikut ini daftar game yang akan dicoret dari daftar PS Plus. Semuanya tak dapat dimainkan lagi mulai Selasa, 21 Mei 2024. Masih ada beberapa hari lagi untuk memainkan game yang belum Anda coba. Tentu pasti akan sulit memainkan semuanya. Tapi game-game yang dibahas di sini patut Anda coba.

Abzu (PS4)

Adr1ft (PS4)

How to Survive 2 (PS4)

Immortals of Aveum (PS5)

The Artful Escape (PS5, PS4)

Ashen (PS4)

Last Stop (PS5, PS4)

I Am Dead (PS5, PS4)

Absolver: Downfall (PS4)

My Friend Pedro (PS4)

The Messenger (PS4)

Jotun (PS4)

Sundered (PS4)

World of Final Fantasy (PS4)

This Is the Police (PS4)

This Is the Police 2 (PS4)

ELEX (PS4)

ELEX 2 (PS4, PS5)

Monster Jam Steel Titans 2 (PS4)

Minit (PS4)

Minecraft Legends (PS4, PS5)

MX vs ATV (PS4, PS5)

Observation (PS4)

Final Fantasy IX (PS4)

Cover Final Fantasy VII: Rebirth/Foto: Doc. Square-Enix-Games

Final Fantasy VII (PS4)

Final Fantasy VIII Remastered (PS4)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age (PS4)

Final Fantasy XV: Royal Edition (PS4)

Final Fantasy X|X-2 HD Remaster (PS4)

Horizon: Zero Dawn (PS5)

Darksiders Warmastered (PS4)

Darksiders 2 (PS4)

Darksiders 3 (PS4)

Darksiders Genesis (PS4)

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning (PS5, PS4)

EDY SEMBODO

