Harga Internet First Media Terbaru 2024 dan Keuntungannya

TEMPO.CO, Jakarta - First Media merupakan salah satu jasa layanan internet di Indonesia. First Media terkenal dengan harganya yang terjangkau. Lalu, berapa harga internet First Media 2024?

Harga internet First Media terbagi pada tiga paket utama, diantaranya Paket Stream, Joy, dan Star. Dengan masing-masing menawarkan keunggulan dan manfaat tersendiri, pengguna dapat memilih paket yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.

Selain menyediakan layanan internet, First Media juga memiliki produk lain, seperti HomeCable.

Artikel ini akan memberikan ulasan mengenai berbagai paket internet yang ditawarkan oleh First Media. Penting untuk memahami dengan baik setiap pilihan yang tersedia agar dapat membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan individu.

Harga Internet First Media

Di bawah ini disajikan informasi seputar tarif paket internet yang disediakan oleh First Media,

1. Harga Internet First Media ”Star”

Star Value First Media

Paket Star Value dari First Media dibanderol dengan harga sebesar Rp975.000 per bulan. Dalam paket ini, Anda mendapatkan akses internet hingga kecepatan 250 Mbps.

Selain itu, paket ini juga mencakup 207 channel, termasuk 108 SD, 98 HD, dan 4K, menjamin beragamnya hiburan untuk seluruh keluarga.

Keunggulan tambahan dari paket ini adalah akses eksklusif ke platform streaming terkemuka seperti Catchplay, Viu, HBO GO, dan Lionsgate Play, memungkinkan Anda menonton film dan serial favorit tanpa batas.

Salah satu hal yang menarik dari paket ini adalah Tanpa FUP (Fair Usage Policy), yang berarti tidak ada batasan penggunaan internet dalam periode waktu tertentu.

Dengan kemampuan untuk mendukung hingga 15 perangkat secara bersamaan, paket ini ideal bagi keluarga besar atau rumah dengan kebutuhan internet yang tinggi.

Star Pro First Media

Paket Star Pro dari First Media dibanderol dengan harga Rp1.798.500 per bulan. Dengan paket ini, pengguna dapat menikmati akses internet hingga kecepatan 250 Mbps.

Selain itu, paket ini juga mencakup akses ke 207 channel yang luas, termasuk 108 saluran standar definisi (SD), 98 saluran definisi tinggi (HD), dan bahkan saluran 4K untuk pengalaman menonton yang lebih memikat.

Kelebihan lain dari paket ini adalah akses eksklusif ke platform streaming terkemuka seperti Catchplay, Viu, HBO GO, dan Lionsgate Play.

Paket ini juga menawarkan kebijakan Tanpa FUP (Fair Usage Policy), yang berarti tidak ada batasan penggunaan internet dalam periode waktu tertentu, memberikan kebebasan tanpa batas untuk menjelajahi internet. Dengan kemampuan untuk mendukung hingga 20 perangkat secara bersamaan.

Star Premium First Media

Paket Star Premium dari First Media dibanderol dengan harga sebesar Rp3.106.500 per bulan.

Dengan paket ini, pengguna dapat menikmati akses internet hingga kecepatan 500 Mbps.. Selain itu, paket ini juga menyediakan akses ke 228 channel yang luas, mencakup 122 saluran standar definisi (SD), 103 saluran definisi tinggi (HD), dan bahkan saluran 4K untuk pengalaman menonton yang luar biasa.

Kelebihan lain dari paket ini adalah akses eksklusif ke platform streaming terkemuka seperti Catchplay, Viu, HBO GO, dan Lionsgate Play, memungkinkan pengguna menonton berbagai film dan serial favorit mereka secara tak terbatas.

Sama seperti paket sebelumnya, Star Premium First Media ini ini juga menawarkan kebijakan Tanpa FUP (Fair Usage Policy), yang berarti tidak ada batasan penggunaan internet dalam periode waktu tertentu, memberikan kebebasan tanpa batas untuk menjelajahi internet.

2. Harga Internet First Media ”Joy”

Joy Value First Media

Paket Joy Value dari First Media dibanderol dengan harga Rp340.000 per bulan. Dalam paket ini, pengguna mendapatkan akses internet tanpa batas hingga kecepatan 50 Mbps.

Selain itu, paket ini juga mencakup 84 channel yang mencakup 60 saluran standar definisi (SD) dan 24 saluran definisi tinggi (HD), memberikan beragam hiburan untuk berbagai kalangan.

Kelebihan lain dari paket ini adalah keikutsertaan dalam First Sport Pack, memungkinkan pengguna untuk menikmati berbagai acara olahraga secara langsung dan eksklusif.

Paket ini juga menawarkan kebijakan Tanpa FUP (Fair Usage Policy), yang memastikan bahwa tidak ada batasan penggunaan internet dalam periode waktu tertentu. Dengan kemampuan untuk mendukung hingga 1-5 perangkat secara bersamaan, paket ini cocok untuk rumah tangga kecil atau individu yang membutuhkan koneksi internet yang handal.

Joy Pro First Media

Paket Joy Pro dari First Media menawarkan kombinasi yang menarik antara akses internet cepat dan berbagai hiburan dengan harga yang terjangkau, yaitu Rp415.000 per bulan.

Dalam paket ini, pengguna dapat menikmati akses internet tanpa batas hingga kecepatan 100 Mbps.

Paket ini juga mencakup 84 channel yang terdiri dari 60 saluran standar definisi (SD) dan 24 saluran definisi tinggi (HD), memastikan berbagai pilihan hiburan untuk berbagai anggota keluarga.

Salah satu keunggulan tambahan dari paket ini adalah keikutsertaan dalam First Sport Pack, yang memberikan akses eksklusif untuk menonton berbagai acara olahraga secara langsung dan terkini.

Tanpa FUP (Fair Usage Policy), pengguna dapat menikmati internet tanpa batas tanpa perlu khawatir tentang batasan penggunaan.

Dengan kemampuan untuk mendukung hingga 8 perangkat secara bersamaan, paket ini cocok untuk keluarga kecil atau individu dengan kebutuhan internet yang sedang.

Joy Premium First Media

Paket Joy Premium dari First Media menyuguhkan paket yang lengkap dengan akses internet super cepat dan beragam hiburan premium dengan harga yang terjangkau, yakni Rp665.000 per bulan.

Dalam paket ini, pengguna dapat menikmati akses internet tanpa batas hingga kecepatan 175 Mbps.

Selain itu, paket ini juga mencakup 184 channel, yang terdiri dari 98 saluran standar definisi (SD), 85 saluran definisi tinggi (HD), dan bahkan saluran 4K untuk pengalaman menonton yang luar biasa.

Kelebihan lain dari paket ini adalah keikutsertaan dalam berbagai layanan premium seperti Champion TV, Premier Sport, SPORT TV, dan lainnya.

Tanpa FUP (Fair Usage Policy), pengguna dapat menikmati internet tanpa batas tanpa perlu khawatir tentang batasan penggunaan.

Dengan kemampuan untuk mendukung hingga 9-15 perangkat secara bersamaan, paket ini cocok untuk keluarga besar atau rumah tangga dengan kebutuhan internet yang tinggi.

3. Harga Internet First Media ”Stream”

Stream Value First Media

Paket Stream Value dari First Media menawarkan solusi hemat dengan akses internet yang andal dan berbagai fitur menarik, dengan harga yang sangat terjangkau, yakni Rp275.000 per bulan.

Dalam paket ini, pengguna akan mendapatkan akses internet tanpa batas hingga kecepatan 30 Mbps. Paket ini hanya tersedia untuk akses internet melalui wifi.

Selain itu, paket ini juga menyertakan bonus akses ke platform streaming terkemuka seperti HBO Go, memungkinkan pengguna untuk menikmati berbagai konten hiburan kapan saja.

Tak hanya itu, paket ini juga sudah termasuk keanggotaan dalam First Sport Pack, memungkinkan pengguna untuk menikmati berbagai acara olahraga secara langsung dan eksklusif.

Dengan kebijakan Tanpa FUP (Fair Usage Policy), pengguna dapat menikmati internet tanpa batas tanpa perlu khawatir tentang batasan penggunaan.

Stream Pro First Media

Paket Stream Pro dari First Media menawarkan solusi yang lebih maju dengan akses internet super cepat dan berbagai bonus hiburan premium dengan harga yang terjangkau, yaitu Rp525.000 per bulan.

Dalam paket ini, pengguna akan mendapatkan akses internet tanpa batas hingga kecepatan 100 Mbps.

Selain itu, paket ini juga menyertakan bonus akses ke berbagai platform streaming terkemuka seperti HBO Go, Cinema World On Demand, dan Viu, memungkinkan pengguna untuk menikmati berbagai konten hiburan premium kapan saja.

Tak hanya itu, paket ini juga sudah termasuk keanggotaan dalam First Sport Pack, memberikan akses eksklusif untuk menikmati berbagai acara olahraga secara langsung dan eksklusif.

Dengan kebijakan Tanpa FUP (Fair Usage Policy), pengguna dapat menikmati internet tanpa batas tanpa perlu khawatir tentang batasan penggunaan.

Stream Premium First Media

Paket Stream Premium dari First Media menawarkan internet super cepat dan berbagai bonus konten hiburan premium dengan harga Rp695.000 per bulan.

Dalam paket ini, pengguna akan mendapatkan akses internet tanpa batas hingga kecepatan luar biasa 250 Mbps.

Paket ini dirancang khusus untuk penggunaan wifi saja, memberikan fleksibilitas dalam pengaturan jaringan di rumah tanpa ketergantungan pada kabel.

Selain itu, paket ini juga menyertakan berbagai bonus akses ke platform streaming terkemuka seperti HBO Go, Cinema World On Demand, dan Viu, memungkinkan pengguna untuk menikmati berbagai konten hiburan premium dari film hingga serial TV kapan saja.

Dengan kebijakan Tanpa FUP (Fair Usage Policy), pengguna dapat menikmati internet tanpa batas dengan kebebasan sepenuhnya tanpa perlu khawatir tentang batasan penggunaan.

Keunggulan Menggunakan First Media

Berikut ini terdapat beberapa kelebihan yang dapat diperoleh dengan memilih layanan First Media,

1. Harga Terjangkau

First Media menawarkan akses internet untuk berbagai keperluan, termasuk mengunduh berkas berukuran besar, menonton video dengan resolusi tinggi, dan memainkan game secara daring.

Berbicara tentang harga, First Media terkenal dengan harga paket internet yang terjangkau, mulai dari Rp200 ribuan.

2. Koneksi Internet Stabil

First Media menekankan pada keunggulan stabilitas koneksi internet, yang memastikan kelancaran segala aktivitas online Anda tanpa adanya gangguan.

Dengan demikian, Anda dapat menjelajahi dunia digital dengan kepercayaan diri dan tanpa kekhawatiran akan gangguan koneksi.

3. Tersedia Banyak Pilihan Saluran TV Kabel

First Media juga menyediakan beragam saluran HD dengan jumlah terbanyak, serta menghadirkan akses internet berkecepatan tinggi yang merambah ke seluruh penjuru negeri.

Selain itu, dengan konsep smart living yang diusung, Anda dapat menikmati kenyamanan dan kemudahan beraktivitas di rumah. Tidak hanya itu, First Media juga menjalin kemitraan dengan sejumlah platform media ternama seperti BeIN Sports, CatchPlay, HBO GO, HOOQ, Netflix, dan masih banyak lagi.

GHEA CANTIKA NOORSYARIFA

